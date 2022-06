TUI België: aantal mensen dat in juli vertrekt is nagenoeg hetzelfde als in juli 2019

Deel dit artikel

Na twee jaar sanitaire crisis zullen veel Belgische reizigers tijdens deze twee zomermaanden weer op vakantie vertrekken, zo blijkt uit de boekingscijfers van TUI, de grootste toeristengroep van het land. Het aantal mensen dat in juli vertrekt is nagenoeg hetzelfde als in juli 2019. De maand augustus kent nog een lichte achterstand maar de last-minute boekingen, die sinds de coronacrisis een trend zijn geworden, lijken te wijzen op eenzelfde ontwikkeling als in juli. De bestemmingen en de gekozen reisformules zijn die van voor corona; Spanje, Griekenland en Turkije vormen de top drie. Hotelresorts en de all-inclusive-formule zijn weer populair bij gezinnen.

Na twee jaren met veel beperkingen streeft de Belg er dit jaar naar om zijn of haar vakantiebeleving van voor de crisis te herontdekken. De maanden juli-augustus worden dus gekenmerkt door een terugkeer naar het ‘oude’ normaal, zowel qua type vakantie als qua bestemmingen. Zo maken all-inclusive-vakanties een ware comeback: liefst 7 op 10 vakantiegangers bij TUI boeken een all-in. De enige opvallende nieuwe trend ten opzichte van de precoronaperiode is het laat boeken, soms zelfs op het allerlaatste moment. De vaak wispelturige omstandigheden tijdens de pandemie leerden de Belg om voorzichtig blijven en die behoefte aan zekerheid lijkt nog steeds niet weggeëbd. De tijd zal uitwijzen of deze trend zich de komende seizoenen zal verderzetten.

Bij de vliegvakanties blijft Spanje, dat goed is voor 37% van de boekingen, de populairste zomerbestemming: de Canarische Eilanden (15%), de Costa’s (13%) en de Balearen (9%) vormen het sterke trio van de Spaanse regio’s. De Griekse eilanden, die 22% van de zomerboekingen binnenhalen, zijn populairder dan ooit. Turkije herwint met 15% van de reserveringen zijn plaats van weleer. De Turkse Rivièra, bekend om haar hoogstaand all-inclusive-aanbod met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, is veruit de best geboekte bestemming van het hele TUI-aanbod. Het succes werd sinds maart nog versterkt door de onverwachte afwezigheid van Russische klanten, wat hoteliers ertoe aanzette om grote kortingen aan te bieden aan de West-Europese markt.

Op het gebied van autovakanties zijn de trends ook dezelfde als vroeger: Frankrijk blijft de favoriete bestemming en trekt 1 op 3 vakantiegangers aan. Het Oostenrijkse Tirol blijft wel de populairste bestemming, net als in 2019. Opvallend: de derde best geboekte regio is onze eigen Belgische kust. Qua logement merkt TUI een belangrijke verschuiving naar kwaliteit die iets meer mag kosten: liefst 65% van de reizigers verblijft in een 4-sterrenhotel.

Wat stedentrips betreft, liggen alle populaire bestemmingen in Zuid-Europa, op Parijs na. Londen was jarenlang de topper bij uitstek maar geraakt net niet in de top 5 door te restrictieve gezondheidsmaatregelen en de noodzaak sinds Brexit om een paspoort te hebben. De situatie in Oekraïne heeft ook negatieve gevolgen voor de oostelijk gelegen steden Praag, Boedapest en zelfs Berlijn.

Belgen geven gemiddeld meer uit tijdens hun zomervakantie: het gemiddelde budget voor vliegreizen bedraagt 1.280 euro per persoon, 13% meer dan in 2019. Voor een autovakantie is het gemiddelde budget 520 euro per persoon; liefst 23% hoger. Voor een citytrip wordt gemiddeld 250 euro neergeteld (+ 12%).

Top 5 vliegvakanties (landen) : Spanje, Griekenland, Turkije, Tunesië, Egypte

Top 5 vliegvakanties (regio’s) : Turkse Riviera, Mallorca, Tenerife, Kreta, Rhodos

Top 5 autovakanties (landen) : Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Italië

Top 5 autovakanties (regio’s) : Tirol, Costa Brava, Belgische kust, Languedoc-Roussillon, Gardameer

Top 5 citytrips : Rome, Parijs, Barcelona, Valencia, Lissabon

Author Arjen Lutgendorff