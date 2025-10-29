Het Vakantie Festival, dat plaatsvindt van 5 tot en met 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, verwelkomt met trots reisorganisatie TUI Nederland als nieuwe deelnemer.

Suzanne Goossen (Director Marketing & Sales TUI Netherlands and Belgium): “Als marktleider omarmen we graag nieuwe initiatieven die de reiswereld in beweging brengen en willen we aanwezig zijn op de plekken waar reisinspiratie ontstaat. Het Vakantie Festival brengt mensen samen die op zoek zijn naar hun volgende reis en juist daar kunnen wij het verschil maken met onze expertise, persoonlijke service en unieke reiservaringen.”

TUI

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de meerwaarde: “TUI is een bekende naam bij consumenten en biedt ons festival meteen een vertrouwd gevoel. Hun deelname betekent dat bezoekers niet alleen inspiratie vinden, maar ook directe keuzes kunnen maken met een vertrouwd merk achter hen.”

A tot Z

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) ziet vooral de impact op bezoeker en branche: “Met TUI voegen we niet alleen een grote speler toe, maar ook een partner die vertrouwen wekt en betrokken is bij de reisbeleving van A tot Z. Dat versterkt ons doel om een breed, representatief en inspirerend reisplatform te zijn voor iedereen.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 tot en met 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.