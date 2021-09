TUI biedt Eurostar-boekers platform voor excursies en activiteiten

Deel dit artikel











Reizigers die via Eurostar een treinreis boeken, kunnen voortaan via een op maat gemaakt TUI-platform op alle Eurostar-bestemmingen excursies, tickets en activiteiten bijboeken.

Er is een keuze uit 5.000 verschillende tours, tickets en activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland. Het platform is ontwikkeld door TUI onderdeel Musement, het online platform voor activiteiten en tours van TUI Group.

TUI en Eurostar werken al sinds 2018 samen, maar het op maat gebouwde digitale distributieplatform maakt deel uit van een bredere samenwerking waarbij TUI Musement de voorkeurspartner voor tours en activiteiten van Eurostar wordt. Naast de ontwikkeling van het digitale platform verzorgt TUI Musement ook alle 5000 tours, activiteiten en tickets. Er is een ruime keuze aan activiteiten beschikbaar, van skip-the-line tickets bij wereldberoemde bezienswaardigheden, zoals de Eiffeltoren, Stonehenge en Harry Potter Studio’s, tot must-do-activiteiten, zoals varen over de Amsterdamse grachten, Belgisch bier proeven en de Downton Abbey-tour. De activiteiten kunnen vóór de reis of ter plaatse worden geboekt via de Eurostar-website en -app, met unieke aanbiedingen en kortingen exclusief voor Eurostar-klanten.

