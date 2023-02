TUI breidt aanbod uit met Sandals Royal Curaçao

Deel dit artikel

TUI laat weten dat het haar aanbod heeft uitgebreid met Sandals Royal Curaçao en dat het dit resort sinds januari exclusief aanbiedt op de Nederlandse markt.

Manfred Lahey, Head of Product Sun & Beach TUI Nederland: “Curaçao is onverminderd populair onder de Nederlandse vakantiegangers. Wij blijven dan ook investeren in ons aanbod op het eiland. Het prachtige Sandals Royal Curaçao behoort tot de absolute top en is een mooie toevoeging aan ons portfolio in het luxere segment.”

Dominik Riber, Managing Director Europa van Unique Vacations UK, de verkoop- en marketingvertegenwoordiger voor Sandals and Beaches Resorts, zegt: “De opening van Sandals Royal Curaçao afgelopen zomer zorgde voor een sterke omzetgroei in Nederland vorig jaar. We zijn trots om samen te werken met marktleider TUI om ons bijzondere product op de Nederlandse markt aan te bieden. Met het toekomstige doel om meer van onze zeventien Luxury Included resorts, zoals het dit jaar te openen Sandals Dunn’s River Resort in Jamaica, aan te kunnen bieden aan TUI klanten.”

Author Arjen Lutgendorff