TUI breidt uit in Limburg met opening TUI shop in Beek

TUI opent vrijdag 17 maart de deuren van een prachtige nieuwe TUI shop in Beek. Deze zevende Limburgse vestiging van TUI is te vinden in Makado, het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg. Tijdens het feestelijke openingsweekend is iedereen van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje de winkel te komen bekijken. Het gehele weekend zijn er bovendien leuke winacties en mooie (reis)prijzen te winnen.

Suzanne Goossen, Head of Retail TUI Nederland: “TUI Beek is een prachtige shop geworden. Op een toplocatie hoort dan ook een top vestiging. Het is een plek waar je onder het genot van een kopje koffie inspiratie op kunt doen voor je vakantie, maar waar je ook in alle privacy een mooie reis kunt laten samenstellen. En deze shop heeft echt een regiofunctie. Klanten kunnen er ook reizen boeken met vertrek vanaf Maastricht, Duitsland en België. Vanaf deze week is het ook mogelijk om een pakketreis te boeken met vertrek vanaf Antwerpen. Samen met ons brede aanbod aan reizen zijn dat de perfecte ingrediënten om onze Limburgse klanten te bedienen. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om langs te komen. De koffie staat klaar!”

Persoonlijke aandacht en advies

TUI investeert heel bewust in de reisbureaus als belangrijk onderdeel van de omnichannel strategie. In deze strategie bestaan online en offline naast elkaar. De 140 shops verdeeld over heel Nederland geven het merk een gezicht en staan dichtbij de klant. En die klant weet het reisbureau (weer) steeds meer te vinden. Mensen hebben behoefte aan zekerheid, persoonlijke aandacht en advies. En daarvoor kunnen ze vanaf vrijdag 17 maart ook terecht bij TUI Beek.

Regio Limburg

TUI heeft met de opening van TUI Beek zeven Limburgse vestigingen:

• TUI Maastricht Stationsstraat

• TUI Maastricht Brusselsepoort

• TUI Sittard

• TUI Roermond

• TUI Heerlen

• TUI Venlo

• TUI Beek

Feestelijk opening

Tijdens het feestelijke openingsweekend (vrijdag 17 tot en met zondag 19 maart) zijn er verschillende acties voor het publiek. In de flying tower kunnen verschillende (reis)prijzen gewonnen worden, waaronder reischeques van € 250. In de photobooth maak je samen met je kind, gezin of vrienden de leukste reisfoto’s en gedurende de hele maand betaal je geen boekingskosten bij het boeken van een reis.

Auteur Arjen Lutgendorff