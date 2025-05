TUI fly vlucht OR 365 werd gisteren op Schiphol feestelijk uitgezwaaid en op Curaçao International Airport onthaald met een bijzondere ceremonie. Met deze vlucht viert TUI fly een bijzondere mijlpaal: de luchtvaartmaatschappij vliegt dit jaar precies 20 jaar tussen Amsterdam en Curaçao.

Voor vertrek op Amsterdam werd door een delegatie van TUI, Schiphol en de Curaçao Tourist Board stilgestaan bij dit moment. En bij aankomst van het toestel vond een speciale ceremonie plaats. De Boeing 787 Dreamliner waarmee de vlucht werd uitgevoerd, werd officieel omgedoopt tot de ‘Curaçao’ en draagt voortaan de naam van deze voor TUI zo waardevolle bestemming.

Trots

Arjan Kers (Managing Director TUI Nederland en België): “Curaçao is al twee decennia een van onze meest gewaardeerde bestemmingen. Ik ben dan ook trots dat een van onze Dreamliners voortaan deze mooie naam draagt. Het is een eerbetoon aan de duurzame band die wij als TUI met het eiland hebben. Met deze speciale doop vieren we niet alleen ons jubileum maar onderstrepen we ook onze blijvende verbondenheid met Curaçao.”

Historisch moment

Het toestel werd op de luchthaven ontvangen met een feestelijke ceremonie. Naar goed gebruik werd het toestel gedoopt door lokale bekendheden. In dit geval niemand minder dan zangeres en TUMBA winnares Jefdany Manuela en zanger Dibo Doran: “Ik ben super trots dat ik de TUI familie én mijn geliefde eiland Curaçao vandaag mag vertegenwoordigen. Dit is een historisch moment en laat het belang zien van de connectie en de geschiedenis tussen TUI en Curaçao.”

Essentiële levensader

Naast Jefdany Manuela en Dibo Doran was ook Minister President Pisas aanwezig die TUI namens de regering en de bevolking van Curaçao feliciteerde met deze bijzondere mijlpaal: “Voor Curaçao is luchtvaart niet zomaar een sector, het is een essentiële levensader. Mede dankzij de continue inzet van TUI is ons toerisme gegroeid, is onze internationale zichtbaarheid toegenomen, en hebben wij als land structureel kunnen profiteren van stabiele bezoekersaantallen uit Europa. Ik dank TUI voor de bijdrage aan de vooruitgang van ons eiland. Dank voor het bouwen van bruggen, letterlijk en figuurlijk. En bovenal: dank voor twintig jaar vertrouwen.”



Groei

Muryad de Bruin, Directeur Curaçao Tourism Board vult daar op aan: “De economische impact van twintig jaar TUI fly op het toerisme van Curaçao is aanzienlijk. Deze stabiele luchtverbinding heeft niet alleen talloze banen gecreëerd in onze toeristische sector, maar ook bijgedragen aan de ontwikkeling van lokaal talent en duurzame groei. Wanneer een vliegtuig van TUI landt op Curaçao, landen niet alleen passagiers, er landen ook kansen voor onze toeristische economie.”

Duizenden vakantiegangers

Sinds de start in 2005 – van toen nog ArkeFly – is TUI uitgegroeid tot een vaste waarde op het eiland. Het begon met een klein kantoor met zes sales agents op de luchthaven en twee vluchten naar Curaçao per week. Vandaag de dag staat niet alleen in Willemstad een modern hoofdkantoor dat plek biedt aan zo’n 150 lokale medewerkers, de luchtvaartmaatschappij vliegt inmiddels twee keer per dag week tussen Amsterdam en Curaçao. En brengt daarmee niet alleen ieder jaar duizenden vakantiegangers naar het populaire Caribische eiland, maar verenigt ook al 20 jaar lang heel veel families en vrienden bij belangrijke levensgebeurtenissen.