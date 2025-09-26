Op 10 november 2025 nodigt TUI alle reisprofessionals uit voor een inspirerende en feestelijke dag, van reisagenten uit de TUI Shops, TUI at Home reisadviseurs tot reisagenten van partnerbureaus.

“Samen zetten we koers naar een nieuw boekjaar vol kansen. Het wordt een dag vol inspiratie, verbinding en beleving rondom het thema: TUI Take Off: The Runway to Tomorrow”, laat TUI weten.

Wat kan je verwachten?

Een gezellige lunch om samen te starten

Partner Connect sessies: op basis van jouw profiel matcht TUI jou met de juiste partners om zo op de hoogte te zijn van hun nieuwste productupdates.

Een inspirerende gastspreker

TUI deelt haar koers voor 2026

Twee break-out sessies op maat per verkoopkanaal (TUI shops & partners en de zelfstandige reisagent).

Een feestelijke afsluiting met walking dinner, een tombola, DJ én live band.

Aanmelden kan tot 27 oktober via deze link: https://tuitakeoff.com/