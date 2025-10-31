TUI stuurt zaterdag een vliegtuig naar Jamaica om 82 vakantiegangers op te halen. Deze gasten zitten vast sinds orkaan Melissa over het eiland trok en een spoor van vernieling achterliet.



De reisorganisatie stuurt een vliegtuig naar Kingston. Normaal vliegt TUI op Montego Bay, maar dat vliegveld is nog niet open



Het gaat om een eenmalige repatriëringsvlucht vanaf de inmiddels heropende luchthaven van Kingston aan de andere kant van het eiland. Deze speciale vlucht, die zaterdag naar Kingston vertrekt, is bedoeld om gestrande reizigers, inclusief die met geplande terugvluchten tot en met begin december, veilig terug naar Amsterdam te brengen. Gezien de schade aan het lokale wegennet, wordt ticket only reizigers dringend verzocht op tijd te vertrekken naar de luchthaven van Kingston. Voor de pakketreizigers zijn transfers geregeld.



TUI update

De orkaan Melissa heeft de afgelopen dagen aanzienlijke schade aangericht, zowel aan hotels, infrastructuur en lokale gemeenschappen op Jamaica, zegt TUI in een update.



Door de storm zijn luchthavens, wegen en hotels getroffen, waardoor het reguliere vluchtschema van TUI naar en vanuit Montego Bay op Jamaica is verstoord.



Op dit moment verblijven 82 TUI-vakantiegangers op Jamaica, voornamelijk in de regio Ochos Rios en enkele in de buurt van Negril. De lokale luchthaven van Montego Bay, normaal het vertrekpunt voor de terugvluchten, is sinds enkele dagen gesloten en blijft dat voorlopig.



‘De veiligheid van de reizigers is steeds de hoogste prioriteit geweest; zij verblijven in stevige hotels waar voor eten en drinken wordt gezorgd. De reisleiding is continu met hen in contact, ondanks dat de telecommunicatie in bepaalde gebieden is verstoord. Er zijn ook tientallen ticket only passagiers met TUI op het eiland. Met hen wordt contact onderhouden via sms- berichten. Ook zij worden constant op de hoogte gehouden van de situatie en de inspanningen die worden gedaan om hen naar Nederland terug te laten vliegen.’



TUI werkt nauw samen met lokale autoriteiten, hotelpartners en luchthavens om de situatie te monitoren en snel in te spelen op ontwikkelingen. Reizigers worden regelmatig geïnformeerd via sms-berichten en de lokaal aanwezige TUI-reisleiding. Zij worden verzocht in hun accommodatie te blijven en de instructies van het hotelpersoneel op te volgen voor hun veiligheid. Ook wordt reizigers aangeraden hun telefoon opgeladen te houden voor belangrijke updates.



Vakantiegangers die de komende weken naar Jamaica zouden vertrekken, kunnen contact opnemen met TUI om alternatieven te overleggen. Nieuwe aankomsten naar Jamaica zijn tot nader order stopgezet vanwege de onzekerheid over de situatie ter plaatse. (Foto Shutterstock, ter illustratie).

