De tweede editie van het agentenmagazine DJI Inside van de Jong Intra Vakanties is verschenen. Na de succesvolle lancering van de eerste editie in december, ligt de focus opnieuw op productnieuws, ontwikkelingen binnen het bedrijf en inspirerende verhalen voor reisagenten in Nederland en België.

Retail Manager Tineke Boele benadrukt het belang van het magazine: “De reacties op de eerste editie waren hartverwarmend. Het mooiste was de waardering voor de persoonlijke touch – iets waar we bij de Jong Intra Vakanties enorm veel waarde aan hechten en ook koesteren.”

Reisagenten informeren en inspireren

Met DJI Inside wil de Jong Intra Vakanties reisagenten blijven informeren en inspireren. “Voor een middelgroot bedrijf in onze reisbranche is het een enorme uitdaging om in de aandacht te blijven staan. Zeker voor een bedrijf dat al meer dan 50 jaar bestaat. Want hoe makkelijk wordt niet gedacht: ‘Dat bedrijf is er altijd al, daar hebben we genoeg kennis en informatie van’. Maar juist dan is het een uitdaging om die aandacht te blijven trekken om (nieuwe) ontwikkelingen te delen. En daar draagt de Inside dus zeker in bij voor ons.”

Trots

De tweede editie bevat opnieuw een mix van productinformatie, brancheontwikkelingen en persoonlijke verhalen. “In deze editie natuurlijk vol trots alles over de vier Vakantie Awards, informatie over nieuwe functies in SmartPackager, retailplannen en productinformatie over onze zonbestemmingen en busvakanties.” Daarnaast is er een dubbelinterview met Peter (maatwerkspecialist) en zijn collega Kim, praktische tips voor treinrondreizen en een speciale aanbeveling voor de Zuid-Afrika-route. Reisagenten maken bovendien kans om een SUIT SUIT-trolley te winnen.

Persoonlijke karakter

Net als bij de eerste editie is het magazine volledig in eigen beheer ontwikkeld. “De inhoud bepalen we zelf, de opmaak wordt intern gemaakt en we hebben alles maandag ook zelf ingepakt. Persoonlijker kunnen we het niet maken. Dat persoonlijke karakter is precies wat DJI Inside zo bijzonder maakt.” Boele benadrukt dat zij het magazine met veel plezier samenstelt samen met Sarena Zijlmans (Retail Executive): “Ik spreek mede namens Sarena dat het ook heel leuk is om de Inside samen te stellen.”

Volgende editie

De volgende editie van DJI Inside staat gepland voor eind mei. Boele nodigt reisagenten uit om suggesties en ideeën aan te dragen voor de komende editie: “Alle suggesties en ideeën zijn uiteraard welkom!”