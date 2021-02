Twintig jaar op reggae-eiland: “Ik wist dat ik een RIU-hotel op Jamaica moest openen”

RIU Hotels & Resorts viert dat het twintig jaar op Jamaica is gevestigd. In 2001 opende de Spaanse hotelketen met het Riu Palace Tropical Bay in Negril haar eerste hotel in het land. Sindsdien is de betrokkenheid van RIU bij het land blijven groeien. Vandaag heeft het bedrijf zes hotels in drie verschillende gebieden (drie in Montego Bay, twee in Negril en één in Ocho Rios).

Met de opening van het Riu Palace Tropical Bay was RIU naar eigen zeggen de eerste Spaanse keten die Jamaica koos als bestemming om haar activiteiten uit te breiden. De uitdaging om de activiteiten van RIU naar Jamaica te brengen was een persoonlijke beslissing van Luis Riu (CEO RIU).

Cultuur en charisma

“Na mijn eerste bezoek aan het eiland in 1998 wist ik dat ik een RIU-hotel op Jamaica moest openen. Ik was betoverd door de stranden en de natuur, maar bovenal door de cultuur en het charisma van de mensen. Ik wist dat onze gasten ook verrukt zouden zijn. Toen leek het waanzin, nu is het een succesverhaal. Jamaica is een van de grote bestemmingen van het Caribisch gebied. Niet alleen voor Amerikanen, maar ook voor bijna alle landen in Europa”, aldus Riu.

Investeren

De opening van het Riu Palace Tropical Bay werd drie jaar later gevolgd door de opening van het Riu Negril. Vanaf dat moment investeerde RIU ook in andere regio’s van het land en opende zo in 2005 het Riu Ocho Rios. Twee jaar later volgde de opening van het Riu Montego Bay, het eerste hotel op deze bestemming. In de loop der jaren en tot de recente renovatie van het Riu Montego Bay in december 2020 is de hotelketen blijven investeren in de verbetering van de infrastructuur van al haar hotels. Er zijn ook twee nieuwe hotels gebouwd: het Riu Palace Jamaica en het Riu Reggae (geopend in 2013 en 2016 in Montego Bay).

Banen

RIU’s groei en toewijding aan Jamaica heeft de keten in staat gesteld meer dan 1.500 banen in het land te creëren via haar zes hotels. Sommige van de werknemers die in 2001 aan de geschiedenis van RIU in Jamaica begonnen, werken er vandaag nog steeds. De RIU’s op Jamaica worden altijd hoog gewaardeerd door RIU-gasten.

Deuren open

Momenteel heeft RIU Hotels meer dan 3.300 kamers en meer dan 6.700 bedden op Jamaica. Als gevolg van de pandemie was RIU genoodzaakt haar hotels in maart 2020 te sluiten, maar enkele maanden later kon zij haar activiteiten hervatten. Het Riu Ocho Rios was het eerste hotel dat in juni zijn deuren opnieuw opende. Momenteel zijn ook het Riu Palace Jamaica en het Riu Montego Bay operationeel en hebben zij alle protocollen toegepast die in het post-COVID-handboek van RIU Hotels zijn opgenomen.

