Is er op het kantoor van BuZa twister gespeeld en is de laatste deelnemer gevallen? Daar heeft het alle schijn van. Net als je denkt dat het niet gekker kan, gebeurt er toch weer wat; de Griekse eilanden zijn op slot. Vol onbegrip las ik het.

Het aantal besmettingen op de eilanden is beduidend lager dan in Nederland. Alleen rondom Athene is het aantal besmettingen opgelopen en je verwacht het niet, maar het Griekse vasteland blijft op geel staan!

Ik kan zo langzamerhand niet anders denken dan dat er meer en tegenstrijdige belangen spelen in de beslissingen van Buitenlandse Zaken. Als de logica totaal ontbreekt, kom zelfs ik op vreemde gedachten.

De Griekse eilanden waren de laatste strohalm waar wij als industrie nog iets mee konden en ook de laatste grotere bestemming waar onze gasten nog heen konden. De redenatie waarom de eilanden op slot zijn, is ook een beetje krom (ik blijf hier heel vriendelijk).

Als je alleen nog op vakantie kan naar Griekenland, dan stijgt het aantal besmettingen onder de groep vakantiegangers die in Griekenland is geweest ten opzichte van de groep vakantiegangers die naar andere bestemmingen is geweest. Ja, nogal logisch. Er zijn vrijwel geen bestemmingen meer over. Als je alleen nog mag voetballen, dan stijgt het aantal voetbalblessures ten opzichte van andere sportblessures. Ben ik nou zo slim of…

Lees over de petitie die we vandaag starten. Ik weet, het is als pijn in je knie. Wrijven helpt niet, maar het lucht wel op. Maar onderteken de petitie massaal, deel het en zegt het voort, die gaan we in Den Haag afleveren. Uiteraard met mondkapje en een cadeau, te weten het Twisterspel. We reizen naar Den Haag, ondanks de slechte besmettingscijfers die veel hoger zijn dan op de Griekse eilanden. Weet alleen niet of ik daarna tien dagen in quarantaine moet.

