Uganda nieuw bij 333travel

333travel lanceert met Uganda haar 36e bestemming. Naast Zuid-Afrika, Namibië, Kenia en Tanzania, de Seychellen en Mauritius breidt de touroperator daarmee haart aanbod in Afrika verder uit.

“Uganda (Oeganda) is minder bekend dan bijvoorbeeld de buurlanden Kenia en Tanzania en juist daarom een grote verassing”, aldus Patrizia Struchel (Product Manager 333travel). “Uganda heeft een van de meest diverse landschappen van Afrika. Tropische regenwouden met watervallen, kratermeren, vulkanen en uitgestrekte savannes. De cultuur is levendig en de mensen ongelooflijk vriendelijk. Bovendien is Uganda een walhalla voor dierenliefhebbers. Je kunt er gamedrives maken om olifanten, luipaarden, giraffen, Afrikaanse buffels en de unieke boomklimmende leeuwen te spotten. Maar uiteraard is Uganda vooral bekend om de chimpansees en de indrukwekkende berggorilla’s. Al onze Uganda rondreizen zijn op privé basis waardoor je tijdens je reis meer vrijheid hebt om op eigen tempo dit geweldige land te ontdekken.”

Het reisaanbod van 333travel naar Uganda bestaat uit (luxe) individuele rondreizen op maat inclusief accommodaties, vervoer per 4×4 safarivoertuig en privé gids, zo laat de touroperator weten.

Author Arjen Lutgendorff