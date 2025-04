Vakantie hebben we allemaal nodig. Iedereen verdient het om te ontspannen, even weer tot rust te komen en de batterij op te laden. Waarom is het dan nog steeds ingewikkeld en vooral duur voor mensen met een beperking?



Op het Reisrecht Congres van ANVR hoorde ik Jeanine Janssen van Max Ombudsman vertellen dat er in 2040 naar verwachting 2,5 miljoen mensen met een beperking zullen zijn. Samen met de vergrijzing van onze samenleving kunnen we spreken van een groeiende markt. Toch is het nog niet vanzelfsprekend voor mensen met een beperking (en hun reisgenoten) om een vakantie te boeken als ieder ander.



In februari kregen we als VvKR de kans het Platform Aangepaste Vakanties – opgericht door ANVR – te organiseren in Amsterdam. Dit platform brengt ondernemers samen die vakanties organiseren voor iedereen die op enige wijze extra hulp nodig heeft. Fijn dat dit brancheorganisatie-overschrijdend is! Ik was onder de indruk van de geestdrift van deze ondernemers en hoorde hun verhalen over ongelijkheid en frustraties waar ze mee worstelen. Aangepaste kamers die niet duidelijk vermeld staan in de grote beddenbanken, foto’s van de kamers die ontbreken, geen uniforme, wereldwijde standaardisatie in termen en definities en hotels die zich ‘rolstoelvriendelijk’ noemen, omdat er geen trap is en waar een aangepaste douche ontbreekt.



We hebben onze mond vol over duurzaamheid, maar in mijn ogen vallen gelijke kansen voor iedereen hier ook onder. Het is oneerlijk als je extra moet betalen (of zelfs geweigerd wordt), omdat je een hulpmiddel nodig hebt. Hoog tijd dus dat we dit gaan aanpakken. Want het kan niet zijn dat iemand met een beperking, die dagelijks moet worstelen met zaken die voor anderen evident zijn, geen gebruik kan maken van de gastvrijheid en service waar onze branche juist om bekendstaat.



En ja, het is een bijzondere tak van sport waar niet iedere (kleine) reisorganisatie of ZRA zich misschien in wil verdiepen, maar investeer op z’n minst even in de moeite om te kijken welke professionele collega-organisaties in de branche wel verstand van zaken hebben. Een kleine moeite, collegiaal en wel zo gastvrij.



In de laatste Travelpro las ik het interview met Quirine Kamphuisen van Stichting Buitenhof over mooie groeiambities en interesse om samen te werken. Ik zie kansen en Stichting Buitenhof zal vast niet de enige zijn die openstaat voor samenwerking. Veroniek Maat, onderzoeker van het lectoraat New Urban Tourism aan de Hogeschool Inholland is bezig met het schrijven van een boek over dit onderwerp, met de nadruk op een geheel toegankelijke reis, vanaf het inwinnen van informatie tot reisonderdelen op elkaar aan te laten sluiten. Ik hoop dat het verplichte kost wordt bij elke toeristische opleiding.



In afwachting van verschijning van dat boek, help ik je graag een beetje op weg. Binnen VvKR hebben we de volgende specialisten: DOE reizen, Reisburo Vakantie & Zorg, Bharte Reizen, Accessible Travel Netherlands en A tot Z Reizen en ook daarbuiten vind je specialisten als Flow Reizen, Tendens Vakanties, Zonnebloem, Fossa Reizen, Stichting Buitenhof of Buitengewoon Reizen.



Zo kan ook jij bij een volgende aanvraag voor een aangepaste vakantie de klant een stuk beter informeren. Wie weet zelfs met wat commissie; sowieso met een hoop karmapunten.

Kim Nooyens

Voorzitter VvKR

