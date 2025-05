De spreiding van schoolvakanties komt later dit jaar opnieuw op de politieke agenda, dat meldt de ANVR. In Nederland bepaalt de overheid de schoolvakanties per regio. Daarnaast zijn er adviesdata, zoals de tweede week van de meivakantie, die scholen naar eigen inzicht mogen invullen.

Het Ministerie van Onderwijs onderzoekt geregeld of deze indeling nog aansluit bij de behoeften van het onderwijs, het bedrijfsleven en ouders met schoolgaande kinderen. Op dit moment voert Stichting CAOP-Sardes, in opdracht van het ministerie, een nieuw onderzoek uit naar de regeling voor schoolvakanties.

Brede steun

De ANVR legde vorig jaar haar standpunt over vakantiespreiding vast. Afgelopen week deelden ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven hun visie. Daarbij klonk brede steun om het huidige systeem grotendeels in stand te houden. Een voorstel van de ANVR voor twee zogenoemde jokerdagen werd positief ontvangen. Ouders zouden hiermee de mogelijkheid krijgen om hun kind twee dagen per jaar thuis te houden, zonder opgave van reden. Dat moet de druk op met name de eerste en laatste vakantiedagen helpen verlichten. Of het onderwijs dit voorstel ook omarmt, moet nog blijken. Het eindrapport wordt na de zomervakantie verwacht.