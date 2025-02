Het Amerikaanse zuiden bruist van muziek, eten en cultuur, en dat merk je vooral tijdens de vele festivals die de regio rijk is. Van intieme concerten en traditionele vieringen tot grootschalige muziekfestivals met een wereldwijde allure, er is altijd iets te beleven. Van Blues tot Bluegrass, en van Country to Rock ’n Roll. In de Travel South regio klinkt muziek in elke staat. Of je nu komt voor de muziek, de heerlijke zuidelijke keuken of om een nieuwe cultuur te ontdekken, de festivals van het zuiden beloven een onvergetelijke ervaring.

Ontdek de Rhythms of the South

De Rhythms of the South steden Atalanta, Nashville en New Orleans vormen een muzikaal trio in de Travel South regio. Elke stad met zo haar eigen muziek stijl en charme, en het perfecte startpunt voor een muzikale roadtrip!

Kan je geen favoriete muziekgenre kiezen? Atlanta introduceert je met liefde aan de verschillende muziekstijlen uit het zuiden. Rock- en Indie muziekliefhebbers zullen genieten tijdens het Shaky Knees Festival. Ben je meer fan van hip-hop, R&B en soulmuziek, plan dan een bezoek aan het ONE Musicfest dat in Oktober plaatsvindt. Voor jazz muziek is het Atlanta Jazz Festival op Memorial Day een goeie tip. De locals kijken ieder jaar weer uit naar het Sweet Auburn Springfest.

In Nashville klinkt het hele jaar door muziek! Populaire festivals zijn het CMA Music Festival, de Let Freedom Sing! viering op de 4th of July en het jaar wordt afgesloten met Jack Daniel’s New Year’s Eve Live. Buiten de festivals om zijn er diverse livemuziek locaties waar je het hele jaar door kunt genieten van authentieke optredens. Bijvoorbeeld in het Bluebird Cafe, the Ryman Auditorium of bij een van de vele honky-tonks op Broadway.

In het voorjaar is het één groot feest in New Orleans. De Mardi Gras festiviteiten in Maart zijn eigenlijk de start van het festivalseizoen in New Orleans. Onder andere het iconische Jazz & Heritage Festival, Essence Festival en French Quarter Fest trekken grote artiesten en muziekliefhebbers naar de stad. Is er geen festival tijdens jouw bezoek, geniet van de optredens van straat artiesten in het gezellige Frenchmen Street.

Missouri viert muziektradities

Missouri’s muziekfestivals zijn net zo divers als de staat zelf. Diep in de Ozark Highlands, in het stadje West Plains, vindt jaarlijks het Old Time Music Ozark Heritage Festival plaats. Je zal hier geen bluegrass of country muziek horen, maar laat je verassen door traditionele mountain music, string-bands en klassieke folk music. Het festival streeft ernaar om de muziektradities van de Ozark hooglanden te vieren en te behouden. Sinds 2023 neemt het Evolution Music Festival het Forest Park in St. Louis over. De afgelopen jaren was de line-up voor dit festival niet niks. Namen als The Killers, Billy Idol en Elle King traden er al op. Verder zijn er kook workshops en is er een kunstgallerij. Beide festivals hebben hun eigen karakter. Zo heeft Missouri voor ieder wat wils!

April is dé festival maand van Louisiana

In Louisiana voel je de muziek overal. Van jazz en blues tot zydeco en swamp pop, de honderden festivals hier weerspiegelen de rijke muzikale tradities van de staat. Het New Orleans Jazz & Heritage Festival, door locals ook wel het Jazz Fest genoemd, is een van de beroemdste evenementen. Het 7-daagse festival vindt plaats in de laatste week van april en eerste week van mei. Het eten is er bijna net zo iconisch als de muziek – je proeft er lokale gerechten zoals: crawfish bread, po-boys en praline beignets. Het French Quarter Festival biedt een intieme sfeer met livemuziek en 22 podia door de hele wijk. Muziek is hier onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven. Buiten New Orleans zijn het Baton Rouge Blues Festival en het Festival International in Lafayette leuke evenementen om de levendige sfeer van Louisiana te ervaren.

Bluesgrassmuziek & Bourbon in Kentucky

Kentucky is de bakermat van de bluegrassmuziek. In 1940 creëerden Bill Monroe en zijn band, de Blue Grass Boys, dit unieke genre door Appalachian folk, blues en jazz te combineren. Hun “high-lonesome sound” inspireert nog steeds muzikanten wereldwijd, waardoor Kentucky het hart van de bluegrass blijft. Wil je deze muziekstijl ervaren dan kan je los gaan bij het Poppy Mountain Bluegrass Festival in Morehead of het ROMP Music Festival in Owensboro. Beide festivals zijn georganiseerd door de Bluegrass Music Hall of Fame. Ook Foodies kunnen hun hart ophalen in Kentucky tijdens het Bourbon & Beyond festival.

Strand, zee en livemuziek in Alabama

Misschien niet zo bekend, maar Alabama is een van de staten die aan de Golf van Mexico ligt. Al is de kustlijn nog geen 100 kilometer, op deze idyllische plek wordt het populaire Sand in My Boots festival gehouden (voorheen bekend als The Hangout Music Festival). Je geniet hier van diverse stijlen livemuziek terwijl je de zon in de zee ziet zakken.

Ook in de rest van de staat vindt je diverse muziek festivals, die garant staan voor een onvergetelijke ervaring. Het Rock the South Music Festival in Cullman doneert alle opbrengsten aan het goede doel, In Muscle Shoals geven de Alabama Shakes’ een iconisch optreden, Birmingham verzorgt een Jazz festival en in Florence kunnen bezoekers kennismaken met de roots van Appalachian- & Folk muziek. Alabama nodigt muziekliefhebbers uit om het zelf te komen ervaren.

Allemaal festivals in South Carolina

In South Carolina barst het van festivals en concerten, het hele jaar door. Van de bergen tot de kust, hier zijn een paar hoogtepunten:

Spoleto Festival USA (Charleston): Een van de meest prestigieuze kunstfestivals in de VS, met opera, theater, dans en livemuziekoptredens.

(Charleston): Een van de meest prestigieuze kunstfestivals in de VS, met opera, theater, dans en livemuziekoptredens. Carolina Country Music Fest (Myrtle Beach): Dit vierdaagse festival aan het strand trekt de grootste namen in countrymuziek en biedt een unieke mix van muziek en zon.

(Myrtle Beach): Dit vierdaagse festival aan het strand trekt de grootste namen in countrymuziek en biedt een unieke mix van muziek en zon. May River Shrimp Festival (Bluffton): hier kun je proeven van heerlijke Lowcountry-gerechten, dansen op livemuziek en de zuidelijke gastvrijheid ervaren.

In de wintermaanden zijn er sfeervolle festiviteiten door de hele staat. Van bootparades langs de kust, kerstliederen bij kaarslicht in het historische Middleton Place en het Holiday Festival of Lights op James Island, met meer dan 2 miljoen kerstlampjes!

Unieke concertlocaties in Tennessee

Tennessee Sounds Perfect – is de slogan van de staat. Muziek klinkt in de hele staat, en er komen steeds weer nieuwe evenementen bij. Het 3-daagse RiverBeat Music Festival keert terug naar het Tom Lee Park, aan de oever van de Mississippi rivier. In Manchester vindt je het legendarische Bonnaroo Music & Arts Festival, met headliners, opkomende artiesten, kunstinstallaties en kampeerplekken is het een magische ervaring. Tijdens de Rhythm & Roots Reunion in Bristol, vier je de oorsprong van country music. Hoewel veel mensen denken dat het genre in Nashville is ontstaan ligt de echte bakermat in het plaatsje Bristol.

Iets wat echt uniek is – een concert in een ondergrondse grot! The Caverns biedt naast muziekoptredens op dit unieke podium ook educatieve tours door de gangen van de grotten. Dit wil je ervaren!

Mississippi Blues

Zeg je Mississippi, dan zeg je de Mississippi Blues Trail – een ode aan de geschiedenis van de Blues muziek. Muziek zit in het DNA van Mississippi, en dit zijn de plekken om het te ervaren:

Jackson

In 2025, 2026 en 2027 zal het National Folk Festival plaatsvinden in Jackson. Traditionele muziek, dans en kunst komen samen tijdens dit iconische muziekevenement wat jaarlijks 150.000 bezoekers trekt.

Clarksdale

Tijdens het Juke Joint Festival in april komt de geboorteplaats van de blues tot leven. Geniet van authentieke Delta blues muziek in iconische juke joints en op buitenpodia, gecombineerd met Southern food.

Tupelo

Het Elvis Festival eert de King of Rock ‘n’ Roll met tribute-artiesten, rondleidingen in het Elvis Presley Birthplace and Museum, en concerten die de nalatenschap van Elvis Presley vieren.

Natchez

In juli viert het Natchez Food and Wine Festival de Zuidelijke keuken met unieke gerechten, wijnproeverijen en kookdemonstraties. en dat in de oudste stad van Mississippi!

Mississippi Gulf Coast

Het Cruisin’ the Coast Festival in oktober trekt liefhebbers van klassieke auto’s en livemuziek. Over meerdere kustplaatsen verspreid, ‘paraderen’ oldtimers langs de kustlijn.

Muziek en natuur in West Virginia

In West Virginia gaan muziek en natuur hand in hand. Mountain Stage, een live radioshow vanuit Charleston, trekt artiesten van wereldklasse en benadrukt de muzikale tradities van de staat. Het is mogelijk om de radioshow bij te wonen. De afgelopen jaren waren onder andere de volgende legendes als gast te horen op de radio: John Prine, Cassandra Wilson, Steve Earle, Norah Jones and Rosanne Cash.

Op zoek naar een unieke accommodatie in de natuur? The Outpost in het New River Gorge Nationaal Park biedt naast overnachtingsmogelijkheden ook gratis toegang tot livemuziek, muziek evenementen en jamsessies bij het kampvuur. Verblijf in een vintage camper, een rustieke lodge, parkeer jouw huurcamper of ga back to basic and slaap in een tent. Allemaal midden in de prachtige natuur.

North Carolina

Van de bergen tot de kust, in North Carolina barst het van de festivals waar muziek, cultuur en natuur samenkomen. Om er een paar te noemen:

MerleFest (24-27 april 2025, Wilkesboro): Een ode aan traditionele Appalachian muziek, met bluegrass, folk en Americana. Dit vierdaagse festival, genoemd naar Merle Watson, trekt jaarlijks meer dan 75.000 bezoekers. Naast muziek kun je genieten van foodtrucks, kunst en workshops voor alle leeftijden.

(24-27 april 2025, Wilkesboro): Een ode aan traditionele Appalachian muziek, met bluegrass, folk en Americana. Dit vierdaagse festival, genoemd naar Merle Watson, trekt jaarlijks meer dan 75.000 bezoekers. Naast muziek kun je genieten van foodtrucks, kunst en workshops voor alle leeftijden. Tuck Fest (25-27 april 2025, Charlotte): Combineer avontuur met muziek bij dit unieke festival. Ga kajakken, klimmen en mountainbiken in het U.S. National Whitewater Center, terwijl je luistert naar livemuziek van diverse artiesten.

(25-27 april 2025, Charlotte): Combineer avontuur met muziek bij dit unieke festival. Ga kajakken, klimmen en mountainbiken in het U.S. National Whitewater Center, terwijl je luistert naar livemuziek van diverse artiesten. Highland Games (10-13 juli 2025, Grandfather Mountain): Beleef Schotse tradities met doedelzakbands, Keltische muziek en authentieke Highland Games, allemaal omringd door de adembenemende Blue Ridge Mountains.

(10-13 juli 2025, Grandfather Mountain): Beleef Schotse tradities met doedelzakbands, Keltische muziek en authentieke Highland Games, allemaal omringd door de adembenemende Blue Ridge Mountains. Lexington Barbecue Festival (oktober, Lexington): Proef het beste van North Carolina’s beroemde barbecue, gecombineerd met livemuziek, een parade en leuke activiteiten voor het hele gezin.

