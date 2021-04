Vanaf 15 mei weer een reisadvies per land?

‘Volgens toezegging zal op 15 mei het generieke negatieve reisadvies worden vervangen door een advies per land’, dat schrijft de ANVR in een nieuwsbericht aan haar leden.

‘In onze gesprekken met de overheid – daar waar het gaat om de opstart van reizen – richten we ons eerst en vooral op goede en passende reisadvisering per land. Daarnaast zijn we al vanaf eind december in gesprek met de overheid om te komen tot goede advisering door de overheid aan reizigers als er weer gereisd kan worden. In dat licht moeten de pilotreizen ook gezien worden’, zegt Frank Radstake van de ANVR. ‘Weliswaar begrijpen we de wens van de bedrijven om weer reizen te gaan uitvoeren heel goed, maar daarvoor zullen we toch echt zo snel mogelijk aanpassing van de reisadviezen moeten krijgen.’

Op dit moment adviseert de overheid nog steeds: ‘Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei 2021. Blijf zoveel mogelijk thuis. Reis alleen naar het buitenland als dat noodzakelijk is. Door thuis te blijven draagt u bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland.’

