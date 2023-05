Verenigde Staten schaft vaccinatieplicht af voor internationale reizigers

Sinds juni vorig jaar was het niet langer vereist om bij aankomst in de VS een negatieve test te tonen voor passagiers die per vliegtuig reizen. Voor de meeste reizigers bleven echter nog vaccinatie-eisen gelden.

Noodsituatie

“Vandaag kondigen we aan dat de regering de Covid-19 vaccinatie-eisen zal beëindigen voor federale werknemers, federale contractanten en internationale luchtreizigers aan het einde van de dag op 11 mei, dezelfde dag waarop de Covid-19 noodsituatie voor de volksgezondheid eindigt”, valt te lezen in de verklaring.

Andere fase

Volgens de regering-Biden is vaccinatie nog steeds een van de belangrijkste tools om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen, maar bevinden we ons nu in een andere fase waarin deze maatregelen niet langer nodig zijn.