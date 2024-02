De Arctische cruises van Silversea Expeditions zijn de ware definitie van transformerend reizen. Van nauwe ontmoetingen met diverse wilde dieren tot ongeëvenaarde expeditiekennis, er is geen twijfel over mogelijk: Silversea Arctic Cruises brengen de verbazing in ‘verbazingwekkend’.

De kleinschalige cruiseschepen bieden comfort, ongeëvenaarde expeditiekennis en enkele van de meest spectaculaire landschappen die uw klanten waarschijnlijk zullen zien. Dat kan betekenen het scannen van de horizon naar ijsberen, het nemen van een Zodiac-cruise om toegang te krijgen tot een Inuit-gemeenschap of leren hoe je de perfecte ijsbergfoto maakt. Met Silversea zullen uw klanten overdag de gletsjerachtige Arctische zeeën bevaren met een kajak en ’s nachts dineren in superieure luxe.

Waarom met Silversea?

Een rijke kennis verworven gedurende 15 jaar arctische verkenning, de hoogte expert-naar-gast-verhouding in de industrie, wendbare ijsklasse schepen met toegang tot arctische gebieden die anderen simpelweg niet kunnen bereiken, intieme expeditieschepen met de hoogste mate van persoonlijke service waardoor u nooit inlevert op lixe, en een naadloze reis van deur tot ontdekking (van privévluchten tot hotelverblijven, transfers en meer)

€4.000 of €2.000 besparing

Er zijn duizenden redenen om met Silversea te varen, maar vanaf nu tot 29 februari 2024 denken we dat u €4.000 besparing op All-Inclusive deur-tot-deur tarieven met een 15% verlaagde aanbetaling, of €2.000 besparing op All-Inclusive haven-tot-haven tarieven, gegarandeerd gaat waarderen. Verken met ons een wereldwijde collectie van reizen van januari 2024 tot en met april 2026.