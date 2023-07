Het YouTube-programma BOOS van BNNVARA heeft een nieuwe aflevering gepubliceerd waarin het achter de reisorganisatie Travellina aan gaat.

BOOS is benaderd door in totaal 35 personen. “De meeste gedupeerden hebben een reis geboekt die vervolgens vlak voor vertrek is geannuleerd door Travellina. De redenen voor deze annuleringen zijn nogal uiteenlopend, van het niet voldoen aan bepaalde eisen tot ophef op sociale media”, zo schrijft het programma op haar website.

“De personen die wél op reis gingen, naar Zanzibar bijvoorbeeld, werden gegijzeld door de organisaties ter plekke en ondervraagd door de politie. Genoeg redenen dus om vragen te stellen aan Travellina.”