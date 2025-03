De ITB in Berlijn is van start gegaan met een recordaantal van 5.800 nationale en internationale exposanten (5 procent meer dan in 2024) uit meer dan 170 landen onderstrepen.

Foto boven (van links naar rechts): Norbert Fiebig, voorzitter Duitse Reisvereniging; Dr. Mario Tobias, CEO, Messe Berlin; Mirela Kumbaro, minister van Toerisme en Milieu van Albanië, Edi Rama, premier, Albanië; Mitra Sorrells, SVP, Inhoud, Phocuswright; Blendi Gondxhja, minister van Economie, Cultuur en Innovatie van Albanië. Foto ©ITB.

Het segment Travel Technology is dit jaar groter en internationaler dan ooit, met deelnemers uit meer dan 40 landen. De nadruk ligt op kunstmatige intelligentie (AI), eSims, automatisering en technologie voor de hospitality-sector. Ook boekingssystemen, CRM en directe reserveringsopties krijgen volop aandacht.

Het LGBTQ+ Tourism-segment (hal 4.1) breidt uit met een divers aanbod aan internationale producten, terwijl in het cruisesegment (hal 25) zowel gevestigde rederijen als innovatieve nieuwkomers hun aanbod presenteren. Onder de exposanten bevinden zich AIDA, Carnival Corporation, Princess Cruises, Costa Cruises en P&O Cruises. Grote spelers zoals Royal Caribbean Cruises, MSC, Norwegian Cruise Lines, Hurtigruten en Disney hebben hun stands uitgebreid. Nieuwkomers zoals Arosa Cruises, Falk Travel en Swiss Group International zijn voor het eerst vertegenwoordigd.

In de MICE-markt groeit het zakelijke reissegment. Asia DMC, MPI, Aida Cruises en de VDVO zijn aanwezig in de ITB MICE Hub. Daarnaast bevinden Home of Business Travel en de VDR zich in hal 10.2, waar zij gezamenlijk een thema uitlichten.

In hal 4.1 laat het Medical & Health Tourism-segment, met veel exposanten uit Turkije, zien hoe deze nichemarkt zich ontwikkelt. Daarnaast tonen 80 exposanten in het Responsible Tourism-segment hoe duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt in de reissector.

Het luxe segment, Home of Luxury, heeft een nieuwe locatie gekregen in het Palais am Funkturm, dicht bij de ITB Buyers Circle. Exposanten zoals Abercrombie & Kent, Hi DMC en Lobster Experience zijn hier te vinden. De Connoisseur Circle is de officiële mediapartner.

De ITB Buyers Circle blijft groeien en beslaat inmiddels twee verdiepingen in het Palais am Funkturm. Dit exclusieve netwerkplatform wordt dit jaar gesponsord door China.