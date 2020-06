Video – Kers (TUI): “Ja, het is écht veilig om te gaan reizen”

“Ja, het is écht veilig om te gaan reizen”, dat laat Arjan Kers (general manager TUI Nederland) weten bij EenVandaag. “We zien dat de vraag naar vakanties omhoog gaat. Verder zijn we niet heel blij dat nog niet alle bestemmingen op hetzelfde moment opengaan. Denk aan grote bestemmingen als Turkije, Spanje en Griekenland die ontzettend belangrijk zijn voor de Nederlandse vakantiegangers.”

Kers hoopt dat premier Mark Rutte morgen tijdens de persconferentie meer duidelijkheid gaat geven over deze bestemmingen. “Een groot deel van de Nederlanders gaan naar deze bestemmingen en er staat dan ook nog heel veel geboekt, dus wij gaan er wel vanuit dat die beslissing er de komende dagen wel gaat komen.”

Op de vraag of ‘we’ nu ook weer massaal naar een bestemming als Curaçao gaan, laat Kers weten: “Ik denk dat we heel voorzichtig zijn, dat zien we een beetje aan de bewegingen. Veel hotelpartners verwachten een bezetting van 50%. We kunnen niet verwachten dat iedereen weer volledig op vakantie zal gaan, maar we raden iedereen wel aan om te bekijken welke mogelijkheden er bestaan. Het is ook zeker verantwoord om een lange vlucht te maken, want wat is het verschil tussen een korte en een lange vlucht? Het enige verschil dat ik zie is dat mensen langer stil moeten zitten. Dat is de keuze die mensen zelf moeten maken. Net als dat je kan kiezen tussen vakantie vieren aan het strand van Scheveningen of aan een strand in Spanje, waar dezelfde maatregelen van toepassing zijn als hier in Nederland.”

“Ik begrijp het zeker dat de helft van de Nederlanders nog niet de koffers pakken om op vakantie te gaan naar het buitenland”, aldus Kers. “Toch is er de afgelopen periode hard gewerkt door de reissector in samenwerking met de ANVR om veilig op reis te kunnen.” Op de vraag: ‘Is het écht veilig om te gaan reizen?’ laat Kers weten: “Ja, dat kan ik zeggen ja. Er is héél hard gewerkt aan alle criteria, die van de RIVM, maar ook aan de criteria die door de overheden in het buitenland zijn gesteld. Wij hebben ook een keuze gemaakt welke bestemmingen en hotels we beginnen aan te bieden. Wij zullen ook moeten borgen dat mensen veilig en verantwoord op reis kunnen en daar staan wij zeker voor in.”

Kers wijst nog op het belang van het afsluiten van een annulering- en reisverzekering. Daarnaast wijst hij reizigers er nog maar eens op om thuis te blijven wanneer zij ziekteverschijnselen vertonen. “TUI heeft ook een omruilgarantie geïntroduceerd waardoor je tot zeven dagen voor vertrek je reis kan omruilen naar een andere datum. Dat is ontzettend veel flexibiliteit die we de mensen geven.”

Ook werd er tijdens de uitzending nog ingegaan op het feit dat premier Mark Rutte liet weten dat mocht een reisadvies in negatieve wijzigen, dat de overheid niemand gaat repatriëren. Kers: “Mocht het reisadvies in negatieve zin wijzigen, dan is het onze verantwoordelijkheid als reisorganisator dat wij iedereen die een pakketreis heeft geboekt repatriëren. In het verleden is dat veel vaker gedaan.”

Over vliegen laat Kers weten dat het ontzettend moeilijk is wanneer specialisten laten weten dat er ruim aan alle voorwaarden wordt voldaan, maar wanneer er toch discussie blijft. “Dat schept onduidelijkheid onder consumenten.” Over hoe reizen per vliegtuig eruit gaat zien laat Kers weten: “Ga er vanuit dat er minder service is aan boord. Er zal ook minder heen en weer worden gelopen door de crew. Mensen hebben ook zelf een verantwoordelijkheid wanneer ze aan boord gaan.”

