“Zuid-Maui is open. Kihei, Wailea is open”, zei burgemeester Richard Bissen van Maui County tijdens een persconferentie afgelopen weekend. Maui is niet gesloten.” Aan de andere kant zijn er ook inwoners van het Hawaïaanse eiland die spreken over “respectloze toeristen”. Bekijk hier het item ‘Tourism tug of war: Should you stay or go to Maui?’ van CBS Sacremento.

Foto: Ka’anapali Beach in Lahaina, Maui, Hawaï. Copyright: Gary Riegel/Shutterstock.com.