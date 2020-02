Video – Vliegtuigongeluk bij Istanbul met toestel Pegasus Airlines

Turkse media melden dat een vliegtuig van Pegasus Airlines van de landingsbaan is gegleden van de luchthaven Sabiha Gokcen (Istanbul) en in drie stukken is gebroken. Er zijn geen meldingen van slachtoffers.

Beelden die via de Turkse media en social media verschijnen tonen ernstige schade aan het toestel. Passagiers worden geëvacueerd. Turkse media meldde ook dat het vliegtuig in brand vloog na het slippen, maar die zou al snel zijn gedoofd. Het vliegtuig zou vanuit Izmir naar Istanbul zijn gevlogen.

Update 20.00 uur: De crash blijkt toch ingrijpender dan in eerste instantie gedacht. De Turkse autoriteiten melden dat er een dode is gevallen en ruim 150 gewonden. Volgens gouverneur Ali Yerlikaya van Istanbul is het toestel door het slechte weer geslipt, van de baan gegleden en in stukken gebroken.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.