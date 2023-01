Videoboodschap CEO Schiphol: “Trots zonder dat we naast onze schoenen gaan lopen”

Deel dit artikel

“Ik ben blij voor onze reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen met de vooruitgang die we gezamenlijk hebben geboekt. Het ziet er goed uit richting meivakantie”, dat zegt Ruud Sondag (CEO Schiphol) vandaag naar aanleiding van het nieuws dat Schiphol met ingang van de start van het nieuwe seizoen (26 maart) niet langer het totaal aantal vertrekkende passagiers beperkt.

“Vanaf de start van het seizoen 2023 eind maart gaan we verder opschalen en dat gaan we op een verstandige en gefaseerde wijze doen, in het belang van diezelfde reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen. We gaan geen risico’s nemen”, aldus Ruud Sondag (CEO Schiphol).

“Wij willen weer de kwaliteit en zekerheid bieden die iedereen van Schiphol mag verwachten. We gaan daarom nu samen aan de slag met onze partners op de luchthaven om de laatste knelpunten aan te pakken richting meivakantie en daarna. We doen dat in team Schiphol zoals wij dat noemen en laten zo zien dat we het samen moeten doen. We zijn nu ruim op tijd om goed te organiseren. Dat zal sowieso ruimer zijn dan vorig jaar en net onder de aantallen zitten van 2019, het laatste jaar voor corona.”

Author Arjen Lutgendorff