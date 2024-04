Een vliegtuigpassagier is beboet voor het urineren in een beker terwijl hij in zijn stoel naast andere passagiers zat, terwijl het vliegtuig dat was geland op Sydney Airport moest wachten op een vrije gate.

Het incident, dat plaatsvond na een vlucht van drie uur met Air New Zealand vanuit Auckland, gebeurde afgelopen december. Een rechtbank in Sydney legde de 53-jarige man in februari jl. een boete op van 600 Australische dollars (€ 365) voor aanstootgevend gedrag.

Hinderlijk gedrag

Het incident kwam pas aan het licht nadat de Nieuw-Zeelandse nieuwssite Stuff Travel schreef dat een passagier op dezelfde rij had gezegd dat ze het gedrag aan de bemanning had gemeld. Zij en haar 15-jarige dochter zate op de gang- en middenstoel toen de man op de stoel bij het raam, wiens naam niet is vrijgegeven, in een beker urineerde. Volgens de vrouw was de man “duidelijk behoorlijk dronken”. Eén van de vrouwen zegt: “Ik denk dat het zijn bedoeling was om het in het toilet uit te gieten. Terwijl hij liep, hij was duidelijk behoorlijk dronken, morste hij een flinke hoeveelheid urine op de stewardess doordat hij struikelde.” Air New Zealand wil geen commentaar geven op individuele incidenten. De luchtvaartmaatschappij zegt wel elke maand vijf tot tien klanten te verwijderen in verband met hinderlijk gedrag, waaronder dronkenschap.

Op de foto een man die een glas bier voor een vliegtuigraam houdt. Foto ©: Md Nasib Hossain/Shutterstock.com.