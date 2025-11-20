Voigt Travel en Finnair kondigen een vernieuwde strategische samenwerking aan voor de zomer. Na twintig jaar sluiten beide partijen opnieuw een partnership om Finland als zomerbestemming sterker op de kaart te zetten.

Voor het zomerseizoen 2026 hebben Finnair en Voigt Travel een optimaal vluchtschema voor Nederlandse reizigers samengesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de lijnvluchten van Finnair via Helsinki. Ook zusterpartij Buro Scanbrit profiteert van de samenwerking.

Toegankelijk

“Het is een groot genoegen om samen met Voigt Travel, een langdurige partner van Finnair en de Finse reisbranche, de Finse zomer nog beter toegankelijk te maken voor de Nederlandse markt. Finland staat natuurlijk bekend om zijn winter, maar wij Finnen vinden dat het land juist in de zomer tot leven komt en in de herfst prachtige kleuren en landschappen laat zien,” zegt Anssi Partanen (Market Director Benelux bij Finnair).

Veelzijdigheid

Fins Lapland is de perfecte locatie als start- en eindbestemming voor rondreizen door Noord-Scandinavië. De samenwerking richt zich in eerste instantie op Rovaniemi, al jarenlang een belangrijke zomerbestemming binnen het portfolio van Voigt Travel. De regio staat bekend om haar veelzijdigheid in natuur én cultuur, outdooractiviteiten en natuurlijk Santa Claus Village. Rovaniemi biedt reizigers de unieke combinatie van Laplandse gastvrijheid en veel faciliteiten, waardoor het een ideale basis vormt voor een complete zomerervaring in het hoge noorden.

Verhoogde capaciteit

Daarnaast wordt de samenwerking uitgebreid met Kuusamo, een gebied dat Voigt Travel de laatste jaren steeds verder heeft ontwikkeld en ook voor aankomende winter al een verhoogde capaciteit voor heeft aangekondigd. Via dochteronderneming Ruka Safaris investeert Voigt Travel actief in de regio, die bekendstaat als een van de mooiste natuurgebieden van Finland. Met uitgestrekte bossen, meren, en het nabijgelegen Oulanka National Park met de beroemde Karhunkierros-wandelroute, biedt Kuusamo eindeloze mogelijkheden voor zomeractiviteiten zoals hiken, kanoën, fietsen en wildlife.

Finnair

Finnair vliegt twee keer per dag tussen Amsterdam en Helsinki en biedt aansluitingen naar meerdere bestemmingen in Finland. Tijdens het zomerseizoen worden de meeste vluchten tussen Amsterdam en Helsinki uitgevoerd met de Airbus A350 widebody-toestellen, die beschikken over een persoonlijk entertainmentsysteem voor elke passagier en de bekroonde AirLounge-stoelen in Business Class. De samenwerking met Finnair past binnen die visie: een innovatieve stap richting een toekomstbestendige ontwikkeling van reizen naar Finland, het hele jaar door. Marloes Meijer (Managing Director Northbound Travel) vult aan: “We zijn enorm trots dat we onze samenwerking met Finnair na twintig jaar nieuw leven kunnen inblazen. Als pionier in reizen naar Finland geloven we sterk in een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van het toerisme, het hele jaar door. Met Finnair als nationale carrier aan onze zijde kunnen we dat op het hoogste niveau realiseren.”