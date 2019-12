Vroegboeken een stuk populairder dan last minute

Vroegboeken is dit jaar een stuk populairder dan last minute een vakantie uitzoeken. Dat blijkt uit onderzoek van dé VakantieDiscounter. Ruim 59% van de ruim 1.000 ondervraagden geeft aan dat zij het liefst vroegboeken, tegenover 24% van die mensen die het liefst last minute boekt. 18% weet nog niet wat hij/zij gaat doen.

Opvallend feitje is dat vooral families het vroegboeken fijn vinden. Maar liefst 60% van deze groep heeft de intentie vroeg te boeken. Voor de mensen die alleen op vakantie gaan, ligt de voorkeur juist weer bij last minute boeken. Ruim 35% van de single reizigers verkiest dat boven vroegboeken.

Dat is volgens Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter logisch. “Een goede last minute aanbieding scoren is lastiger als je met meer mensen op reis gaat. Als alleengaande reiziger kun je hier prima op rekenen. Als gezin is het iets meer zoeken naar een speld in een hooiberg. Zekerheid (41%) is dan ook voor veel gezinnen de voornaamste reden om vroeg te boeken.”

Voor vakantiegangers die ‘last minute boeken’ aangaven tijdens de enquête, is dit niet altijd omdat ze niet vroeg willen boeken. Een groot deel (34%) weet nog niet wanneer ze op vakantie kunnen en 20% is er simpelweg nog niet uit waar ze heen willen. Grappig detail: mannen die een last minute willen boeken, wachten graag ook het EK voetbal af (3%).

Zekerheid is voor iedereen overigens belangrijk, niet alleen voor gezinnen. Het blijkt met 35% de voornaamste reden om vroeg te boeken, gevolgd door een ruime keuze (34%). Vroegboekkorting (29%) blijkt een kleinere rol te hebben in de keuze voor een vroegboekvakantie. In de schoolvakantie op vakantie? Dan is zekerheid nog een stapje belangrijker (41%).

Vakantiegangers die op zoek zijn naar zekerheid geven daar als belangrijkste reden voor dat ze al een specifieke accommodatie of bestemming op het oog hebben. Gebonden zijn aan een specifiek budget en/of vakantieperiode is minder van toepassing.

Zoeken we op geslacht dan gaat 32% van de vrouwen voor zekerheid, bij mannen is dit 36%. Uitgesplitst op leeftijd heeft vooral de categorie 26 tot 35 jaar behoefte aan zekerheid (42%). Bij mensen van 65 jaar en ouder speelt zekerheid een minder grote rol (27%). Zij zetten vooral in op vroegboekkorting (40%).

