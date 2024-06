Vuelandia (Net Travel Group) heeft een nieuwe B2B flighttool gelanceerd: Vuelandia Flights. Deze tool, speciaal ontworpen voor reisagenten en -organisaties, biedt uitgebreide mogelijkheden voor het zoeken en boeken van vliegtickets.

De nieuwe flighttool is door de IT-specialisten van My Site Works- IT Solutions (onderdeel van Net Travel Group) ontwikkelt. De flighttool is uitsluitend voor B2B-gebruik beschikbaar en maakt gebruik van meerdere reserveringssystemen waaronder Amadeus, Sabre, Travelport Galileo, NDC, Direct Connects en alle lowcost feeds. Het aanbod van tarieven is daardoor uitgebreid naast published met alle beschikbare content zoals publised, Vuelandia specials, Touroperating, Cruise Only, NDC- en lowcost-tarieven, et cetera.

Gebruiksvriendelijk

Vuelandia laat weten dat er heel veel tijd is gestoken in het gebruiksvriendelijk maken van de tool, waardoor reisagenten zelfstandig kunnen zoeken en boeken. Vuelandia Flights biedt daarnaast filteropties, zoals zoeken op +/- 3 dagen, directe vlucht, refundable, inclusief bagage, alternatieve luchtvaartmaatschappijen, tariefsoorten, vertrek-, aankomst- en overstaptijden. Verder is het in de nieuwe tool mogelijk om een boekingslijst op te vragen voor de huidige status van vluchten en reserveringen. Hierin is een overzicht terug te vinden van reserveringen en vertrekken van klanten, tickets die vandaag of binnen drie dagen uitgegeven dienen te worden en annuleringen. Het IATA- en supportteam van Vuelandia blijft beschikbaar voor ondersteuning.

Nieuwe omgeving

Alle bestaande klanten van Vuelandia hebben (of krijgen binnenkort) logingegevens voor de nieuwe omgeving van de Travel Navigator. In deze omgeving krijgen zij direct toegang tot de nieuwe Flight tool en ook de andere producten zoals autohuur en hotels. De oude omgeving (Travel Tool) is voorlopig nog beschikbaar voor het oproepen van bestaande vluchtreserveringen.

Foto © minhanphotos / Shutterstock.com