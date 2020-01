Wat staat reizigers te wachten na aanstaande Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk neemt volgende week vrijdag (31 januari 2020) officieel afscheid van de Europese Unie (EU). Wat verandert er voor reizigers die na deze datum naar het VK willen reizen?

De ANVR laat in een bericht aan haar leden weten dat er materieel vrijwel niks verandert voor het reizen van/naar het VK. Hoe dat er uit zal zien na de onderhandelingen over de definitieve voorwaarden voor de Brexit is niet met zekerheid te zeggen. Feit is dat de onderhandelingen in 2020 afgerond moeten zijn.

Het feit dat er vooralsnog materieel voor het reizen van EU burgers naar/vanuit het VK niets wijzigt, ligt aan het feit dat de huidige regels en verhoudingen voorlopig ongewijzigd blijven. Het meest recente advies van de Britse regering stelt overigens wel dat Britse reizigers die van plan zijn om na 31 januari de EU te bezoeken, een paspoort moeten hebben met nog minstens zes maanden geldigheid.

In de VK Brexit-wet is tevens opgenomen dat het VK de overgangsperiode niet kan verlengen na 2020. Dit betekent dat er dus nog elf maanden zijn om met de EU tot overeenstemming te komen over de voorwaarden waarop het VK uit de EU stapt. Meer lezen over de Brexit en de gevolgen voor de reisbranche kan in het ANVR whitepaper over de Brexit.

