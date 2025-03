Op donderdag 17 april organiseert WavesOnline een exclusief scheepsbezoek aan boord van de Regal Princess in Zeebrugge. Dit evenement biedt reisprofessionals een unieke kans om het schip van Princess Cruises van dichtbij te ervaren.

Tijdens het bezoek krijgen deelnemers een rondleiding over het schip, een presentatie over Princess Cruises, en de gelegenheid om gezamenlijk te lunchen. Daarnaast is er tijd om het schip op eigen gelegenheid verder te verkennen.

Benieuwd hoe het is om aan boord te stappen bij Princess Cruises? Schrijf je snel in via de WavesOnline eventpagina en zet de datum alvast in je agenda. Na bevestiging van je inschrijving ontvang je een officiële uitnodiging.

Datum: 17 april 2025

Tijd: 10:00 – 15:00 uur

Locatie: Zeebrugge

Aanmelden tot: maandag 31 maart, 17:00 uur

Inschrijven kan via: WavesOnline eventpagina

Heb je nog geen toegang tot WavesOnline? Meld je aan via WavesOnline.com, en het team neemt contact met je op.