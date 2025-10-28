Voor een selecte groep reisagenten maken WavesOnline en Royal Caribbean het mogelijk om het iconische schip, Wonder of the Seas, te ontdekken tijden een trip in het Caribisch gebied.



In maart 2026 zal dit selecte gezelschap richting Miami vliegen om dit schip uit de Oasis klasse te ervaren tijden een 5-daagse cruise met een stop bij het privé eiland Coco Cay en Nassau in de Bahama’s.



Deze unieke reis wordt volledig verzorgd en bevat onder andere:

Verblijf in een balkonhut

Ontbijt, lunch en diner

Fooien

Vluchten en transfers

Cocktailparty

Presentatie en rondleiding

Wil jij ook meer weten over deze rederij? Volg dan de webinar die WavesOnline samen met Royal Caribbean organiseert op 4 december. Tijdens deze webinar word je weer volledig ondergedompeld in het product en alle nieuwe updates van deze rederij.



Voor deze webinar kan je je aanmelden via de eventpagina in jouw account.



Er komen nog zeker meer tripjes aan het komende jaar. Wil jij met WavesOnline mee? Houd ze dan zeker in de gaten.