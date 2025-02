“De reissector is zeker geen probleemsector, maar kent wel specifieke werksituaties waarin er meer risico kan zijn op grensoverschrijdend gedrag”, aldus ANVR-directeur Frank Radstake.

Samen met de ANVR, de sectororganisatie van de reisbranche, start Regeringscommissaris Mariëtte Hamer met een aanpak om sociale veiligheid in de branche te verbeteren. Die aanpak werd vandaag gelanceerd met organisaties uit de sector en een bijeenkomst van Young ANVR over dit thema.

Machtsverhoudingen

Hamer: “In de reisbranche staat vakantieplezier natuurlijk centraal, maar zoals in iedere sector kan er seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. De ontspannen sfeer tussen reisleiding en vakantiegangers of cultuurverschillen kunnen bijvoorbeeld tot problemen leiden. Het is belangrijk dat klanten en medewerkers weten waar ze terecht kunnen als bijvoorbeeld een reisleider over de schreef gaat. En dat daarbij rekening gehouden wordt met machtsverhoudingen. Daarin hopen we de komende tijd met alle 300 betrokken organisaties stappen te zetten.”

Inventarisatie

De komende maanden zal een inventarisatie worden gemaakt van wat de ANVR en de aangesloten organisaties nodig hebben, en worden voorzieningen ingesteld waarbij wordt gedacht aan een vertrouwenspersoon vanuit de branche, die toegankelijk is voor kleinere organisaties die dit niet zelf kunnen organiseren. Hierbij zal de Handreiking voor cultuurverandering van de Regeringscommissaris de leidraad zijn.

Doel

Directeur van de ANVR Frank Radstake is blij dat de sector met het onderwerp aan de slag gaat: “De afgelopen jaren hebben we grensoverschrijdend gedrag bij veel sectoren zien langskomen. De reissector is zeker geen probleemsector, maar kent wel specifieke werksituaties waarin er meer risico kan zijn op grensoverschrijdend gedrag. Zoals elke sector in Nederland dat moet doen, nemen we daarom onze verantwoordelijkheid en gaan we er alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ons doel is ervoor zorgen dat werknemers in de sector ervanuit kunnen gaan dat ze veilig kunnen werken, en ergens terecht kunnen wanneer het toch fout gaat; en dat reizigers onbezorgd kunnen reizen” Naast de reisbranche zal de Regeringscommissaris de komende periode ook aan de slag gaan met sectoren zoals de zorg, horeca, bouw, techniek en transport en logistiek.