De website van Corendon lag vanmiddag korte tijd plat door een DDoS-aanval, die is opgeëist door de pro-Russische hacktivistengroep NoName057(16). Een woordvoerder van Corendon bevestigt de aanval desgevraagd aan Travelpro.

“We hebben inderdaad hinder ondervonden, maar voor zover ik weet werkt alles weer naar behoren. We houden het in de gaten en blijven alert”, aldus een woordvoerder van Corendon. Deze week zijn meerdere Nederlandse organisaties het doelwit van grootschalige DDoS-aanvallen, dat meldt het Nationaal Cyber Security Centrum.

Geen impact op de integriteit of vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens

De DDoS-aanvallen zijn zowel op Nederlandse als andere Europese organisaties gericht. Binnen Nederland worden aanvallen uitgevoerd op zowel publieke als private partijen. Een Distributed Denial-of-Service-aanval (DDoS-aanval) is gericht op het overbelasten van onlinediensten, servers of netwerkapparatuur. Hierdoor worden websites en andere digitale systemen traag of volledig onbereikbaar voor gebruikers. Dit kan problemen veroorzaken, zoals het niet kunnen inloggen, of geen toegang hebben tot informatie of diensten. Voor organisaties die afhankelijk zijn van online bereikbaarheid kan dit hun dienstverlening verstoren. Bij een DDoS-aanval vindt geen systeeminbraak of data-exfiltratie plaats. Deze aanvallen hebben geen impact op de integriteit of vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens.

Motief

Het is niet altijd mogelijk om inzicht te krijgen in de personen achter een DDoS-aanval of hun motivatie. Meerdere van de aanvallen die deze week zijn uitgevoerd, zijn geclaimd door de Russische actor NoName057(16) en lijken een pro-Russisch ideologisch motief te hebben.

Het NCSC blijft de situatie volgen

Het NCSC onderzoekt de aanvallen. Het NCSC staat in contact met nationale en internationale samenwerkingspartners, monitort de situatie en houdt zicht op de activiteiten van hacktivistische groeperingen zoals NoName057(16). Waar mogelijk informeert het NCSC organisaties die een (toekomstig) doelwit zijn om ze te voorzien van een passend handelingsperspectief.