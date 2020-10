Weggemoffeld: vakantiegangers de zwarte piet

Vakantievierende Nederlanders zijn schuldig aan het besmetten van medelanders met het coronavirus. Facebook heeft al aangekondigd alle foto’s die duiden op het vieren van vakantie te verwijderen.

Wat ik hierboven beschrijf is natuurlijk dikke onzin, maar wordt door veel Nederlanders als de waarheid gezien. Waarom? Vakanties worden door veel media en ‘kenners’ als dé oorzaak aangewezen voor zowel de eerste als de tweede coronagolf. Framing op en top, terwijl de World Health Organisation vanaf het begin van de coronacrisis al aangeeft dat het beperken van reizen geen effectief middels is en ook grote negatieve effecten heeft.

Zouden deze ‘kenners’, politica, mainstream media en consumenten weten dat Nederlanders zwaar aan de ketting lagen als het ging om de mogelijkheid tot vakantie vieren? De Nederlandse reissector was al blij dat Europa een beetje minder oranje werd, maar echt veel keuze was er niet.

Waar de Duitsers deze zomer vrolijk rondhuppelden op de Griekse eiland, in Kroatië, Spanje en Turkije bleven deze topbestemmingen voor de Nederlandse markt het grootste deel van de zomer gesloten. Bedenk maar dat de Duitsers met honderdduizenden tegelijk naar deze landen zijn gegaan. Geen grap, kijk de cijfers er maar op na.

De Duitsers gingen dus, jawohl, naar veel meer grote vakantiebestemmingen dan wij vanuit Nederland. Je zou dan verwachten, dat het aantal coronabesmettingen in Duitsland ontiegelijk veel hoger ligt dan hier in Nederland. Want, ‘kenners’, RIVM en politiek zeggen dat vakantiegangers het coronavirus naar Nederland hebben gebracht, dus dan zal dat in Duitsland ook wel zijn gebeurd. Wat blijkt? Duitsland heeft 46.6 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, Nederland heeft 344 besmettingen per 100.000 inwoners (bron: European Centre for Disease prevention and control). Dus 46.6 ten opzichte van 100.000!!!

Misschien ligt het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland wel aan het eerder verscherpen van de maatregelen door onze oosterburgen. Maar, ik ga geen ‘zwarte piet’ afschuiven naar de politiek. Ik heb wel een ander idee voor de politiek. Zorg dat de cijfers uit Duitsland niet worden weggemoffeld, denk na voordat je de zwarte piet afschuift naar de reissector (die al op z’n buik aan de beademing ligt) en geef iedereen van achttien jaar en ouder € 10.000. Zeker weten dat de meeste mensen er een (groot) gedeelte van uitgeven aan een goede vakantie, waar je enige zorg het wolkje voor de zon is (thx Loesje). Kunnen we ons daarna weer druk maken om zwarte piet.

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

Reisbranche boosdoener van de tweede golf? Deze cijfers laten anders zien. Download en deel deze foto voor op je eigen pagina! Posted by TravelPro on Monday, 12 October 2020

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.