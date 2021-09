Wel of niet op vakantie dit jaar, wat kies jij?

Deel dit artikel











(Advertorial) De zomervakantie hebben we inmiddels achter de rug, maar ook later in het jaar gaat men nog graag even een weekje op vakantie. Een paar dagen naar de zon in het zuiden van Europa, een midweek naar een gezellig vakantiepark of een actieve bike packing vakantie in Frankrijk? Het klinkt allemaal fantastisch, maar het maken van de keuze om wel of niet op vakantie te gaan dit jaar is voor velen geen makkelijke keuze.

Natuurlijk is het fijn om er tussenuit te gaan, maar is het verstandig om te doen? Er zijn namelijk in bepaalde landen nog steeds reisbeperkingen die jouw vakantie anders dan anders maken. Wij zetten de belangrijkste overwegingen voor je op een rij, zodat jij een goede keuze kan maken om wel of niet nog op vakantie te gaan dit jaar.

Vakantie is goed voor je

Een groot cliché, maar wel de harde waarheid; vakantie is goed voor je. Na een jaar vol met werk, je gezin, en andere zaken waar je non-stop mee bezig bent, is het menselijk lichaam toe aan rust en ontspanning. Veel mensen zoeken dat in een vakantie. Dingen doen die je leuk vindt in combinatie met een omgeving waarin je geen stress of spanning voelt, zorgt voor rust in je hoofd. Het leven is al druk genoeg en tijd voor ontspanning is vaak schaars. Daarnaast kun je een vakantie invullen zoals je zelf wil. Ga bijvoorbeeld op zoek naar de leukste stranden op Sardinië om heerlijk te genieten van de zon of verzamel online bike packing tips en ga voor een actieve vakantie. Voor ieder wat wils. Als je het goed aanpakt, kijk je achteraf altijd terug op een heerlijke vakantie.

Reisbeperkingen

Helaas leven we ook in een tijd waarin we te maken hebben met reisbeperkingen. De opkomst van het coronavirus heeft de zomervakantie flink in de war geschud, en nog altijd zijn we er niet helemaal van af. Verschillende landen hanteren regels die jou als vakantieganger kunnen beperken in je mogelijkheden. Gelukkig worden de maatregelen steeds verder versoepeld en wordt de bewegingsvrijheid steeds groter, maar de situatie is in elk land nog anders. Vraag jezelf dus goed af of je dat er voor over hebt. Het is aan te raden om altijd goed de informatie te volgen over de maatregelen in het land waar jij graag naar toe wil gaan. Bovendien heeft de opkomst van corona er voor gezorgd dat het belang van een goede gezondheid steeds groter wordt. Weet dus goed waar je heen gaat, en welke risico’s dat met zich mee brengt.

De vraag of je toe bent aan vakantie en of je het er voor over hebt om dit jaar nog op vakantie te gaan, is een vraag die je zelf het beste kunt beantwoorden. Twijfel je over wel of geen buitenlandse strandvakantie in de komende maanden, zet dan voor jezelf alle voor- en nadelen op een rijtje. Wij zijn er van overtuigd dat ook jij op die manier een goede keuze gaat maken.

Author Sharon Evers

Deel dit artikel