Will Smith verhuurt de ‘Fresh Prince of Bel-Air’ Mansion via Airbnb

Het is 30 jaar geleden dat Will Smith de oprit opreed en voor het eerst op de deur van deze iconische crib in LA klopte. Om de onvergetelijke herinneringen te vieren, zal ‘The Fresh Prince’ de zaken – nogmaals – op zijn kop zetten door als Airbnb Host de deuren naar zijn voormalige ‘koninkrijk’ te openen (helaas alleen voor inwoners van Los Angeles County), zodat fans zelf herinneringen kunnen creëren.

De vertrouwde residentie is nog precies als in de tijd van ‘The Fresh Prince’. Gedurfde graffitikunst, chique interieur, tijdloze familieportretten en Philly-cheesesteaks geserveerd op zilveren schalen zullen gasten laten baden in luxe . Vanaf 29 september om 11:00 uur plaatselijke tijd krijgen groepen van maximaal twee inwoners van Los Angeles County de kans om een van de vijf nostalgische verblijven te boeken in Will’s vleugel van het huis op 2 oktober, 5 oktober, 8 oktober, 11 oktober en oktober 14 voor $ 30 per nacht, als erkenning voor de 30 jaar sinds het wereldberoemde landhuis een architectonisch icoon van de popcultuur werd.

Een verblijf is mogelijk voor één nacht in Will’s vleugel van het uitgedoste herenhuis met toegang tot Will’s chique slaapkamer en badkamer, een loungeruimte bij het zwembad en een elegante eetkamer. Tijdens deze koninklijke overnachting worden gasten getrakteerd op wat ouderwets plezier, Big Willie Style. Geïnteresseerde gasten moeten wel rekening houden dat de huisregels strikt in overeenstemming zijn met de lokale Covid-19-richtlijnen, en degenen die een reserveringsverzoek indienen, moeten inwoners zijn van Los Angeles County en momenteel in hetzelfde huishouden wonen om het risico te minimaliseren. Check hier de volledige omschrijving van ‘The Freshest Los Angeles Mansion Around‘ op Airbnb.

Om fans wereldwijd de kans te geven om mee te genieten, organiseert DJ Jazzy Jeff een Airbnb Online Experience waarin hij gasten leert draaien en scratchen als een hiphoplegende. Gasten kunnen virtueel wat tijd met hem doorbrengen in zijn thuisstudio en samen wat vinyl draaien ter ere van de good ‘ole days in de ‘freshest crib in LA’. Dit eenmalige evenement boeken kan via abnb.co/djjazzyjeff. Het event vindt plaats op 1 oktober.

Om het gevoel van familie en gemeenschap te vieren dat Will Smith en vrienden heeft gebracht, zal Airbnb een donatie doen aan de Boys & Girls Clubs van Philadelphia, een liefdadigheidsinstelling die jongeren ondersteunt, ook degenen die het het meest nodig hebben, door ontwikkeling en vaardigheid aan te bieden. Bouwprogramma’s, recreatieve activiteiten en empowerment tools.

Volgens CNN kondigde Smith onlangs ook een hervertelling van twee seizoenen aan van Fresh Prince als een drama getiteld Bel-Air, op NBC’s nieuwe streamingdienst Peacock.

