Win entreetickets voor ITB bij 6-pack Voyago-bier

Wie een 6-pack Voyago-bier bestelt, maakt grote kans op het winnen van entreetickets voor de ITB ter waarde van € 99 per stuk (studenten € 49). De actie is een samenwerking tussen TRAVel Media, Messe Berlin en Voyago (Beers of the world!).

Lezers van TravelPro maken daarbij serieus kans op het winnen van tickets wanneer zij minimaal 1 x een 6-pack Voyago-bier bestellen. Vermeld in het veld met ‘bestelnotities’: tickets ITB 2021. De tickets geven niet alleen toegang tot het beursterrein, maar ook voor het bijwonen van alle congresevenementen.

ITB Now opent dinsdag 9 maart zijn virtuele deuren en biedt vier dagen lang informatie en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met branchegenoten van over de hele wereld. ITB 2021 is dit keer een puur B2B-evenement. Ruim 2.000 exposanten uit meer dan 120 landen zijn vertegenwoordigd met digitale stands, diverse cafés nodigen uit om te netwerken en op het virtuele congres zijn meer dan 250 lezingen, paneldiscussies en interviews. Meer dan 25 CEO’s hebben hun deelname toegezegd.

Op maandag 8 maart is de soft launch van ITB Now. Exposanten en bezoekers hebben dus een dag voor de daadwerkelijke start van de beurs de gelegenheid om het ITB Now-platform te leren kennen en vertrouwd te raken met de functies ervan.

Wie inlogt, komt eerst in zijn eigen virtuele lounge. Van daaruit kunnen deelnemers op hun beurt alle functies activeren, zoals de exposantenlijst, het eigen netwerk en het bijwonen van het congres. Het platform blijft online tot eind mei.

