Wintersport: welke rechten hebben je klanten als er geen sneeuw ligt?

Deel dit artikel

Honderden Nederlanders zijn deze weken en de komende weken onderweg naar de wintersport, maar niet overal valt de sneeuw of blijft de sneeuw zo goed liggen. Welke rechten hebben je klanten als er geen sneeuw ligt?

“Klanten die vóór 18 oktober hun wintersportvakantie hebben geboekt, met verblijf tussen 24 december 2022 en 25 maart 2023, kunnen hun bestemming wijzigen op basis van sneeuwval en hun vakantie kosteloos omboeken”, zo laat Sunweb-woordvoerster Martine Langerak aan RTL Nieuws weten.

“Was ook een keer op vakantie naar de Dominicaanse Republiek, hoop op mooi weer. Alleen maar regen en onweer. Shit happens toch. Garantie heb je niet altijd”, aldus een van de reacties op de website van de nieuwszender.

Wie op Google zoekt naar ‘sneeuwgarantie’ ziet dat diverse aanbieders van wintersport daarop inspelen. Zo heeft de Jong Intra Vakanties er een apart tabblad aan gewijd, TUI heeft het over ‘Sneeuwzekere skigebieden‘ en ROBINSON heeft het over ‘sneeuwgarantie‘.

Bekijk hieronder het item van RTL Nieuws over de wegblijvende sneeuw.

Author Arjen Lutgendorff