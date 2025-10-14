Wizz Air voegt een zesde bestemming toe vanaf Maastricht Aachen Airport. Vanaf 31 maart 2026 vliegt de luchtvaartmaatschappij drie keer per week rechtstreeks naar Podgorica, de hoofdstad van Montenegro. Eerder werd de nieuwe route naar Lublin (Polen) bekendgemaakt. Wizz Air vliegt straks naar zes bestemmingen vanaf Maastricht.

Met de nieuwe verbinding naar Podgorica versterkt Wizz Air zijn netwerk in Zuidoost-Europa. “Wizz Air heeft vertrouwen in onze luchthaven”, zegt Dean Boljuncic, Head of Commercial Development van Maastricht Aachen Airport. “Naast de hoofdsteden Boekarest en Chișinău is nu ook Podgorica toegevoegd, wat de verbindingen met Zuidoost-Europa verder versterkt.”

Podgorica

De stad Podgorica combineert de charme van de Balkan met moderne energie. Bezoekers kunnen genieten van sfeervolle pleinen, markten en historische bezienswaardigheden. Bovendien is de stad het ideale vertrekpunt voor een verkenning van de Montenegrijnse kust en het natuurgebied rond het Skadarmeer.

Toekomstbestendig

De route zal uitgevoerd worden met een Airbus A321NEO. Dit is een modern en zuinig toestel met een lagere CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast. Het vliegtuig biedt plaats aan 239 passagiers. Deze uitbreiding past in de lange-termijnstrategie van Maastricht Aachen Airport, die streeft naar een toekomstbestendige regionale luchthaven. “Samen met Wizz Air bouwen we aan een luchthaven die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Limburg,” aldus Boljuncic. Wizz Air vliegt vanaf het zomerseizoen 2026 zestien keer per week van Maastricht.