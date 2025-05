Yacht Cruise Company heeft in samenwerking met Variety Cruises een unieke aanbieding voor reisprofessionals gelanceerd: exclusieve agentenkortingen voor de zomer van 2025 op een selectie van droomroutes wereldwijd.

Foto ©Variety Cruises.

Deze aanbieding is alleen te boeken via Yacht Cruise Company.

Reisprofessionals krijgen de kans om zelf aan boord te stappen van de intieme en stijlvolle schepen van Variety Cruises en bestemmingen te verkennen als de betoverende Seychellen, de idyllische Griekse eilanden of de indrukwekkende Adriatische Zee.

Variety Cruises is een boetiekcruiserederij in familiebezit en wordt erkend als pionier op het gebied van “small ship cruise”. De rederij beschikt over een vloot van 8 boetiekschepen en geschikt voor ongeveer 50 gasten.

Wat ooit begon als een kenmerkende zevendaagse Griekse reis, is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen, met kleinschalige en meeslepende vaarbelevenissen over de hele wereld.

De filosofie van het bedrijf draait om het creëren van een gevoel van een gemeenschap op zee, waarbij gasten worden verwelkomd als onderdeel van een familie en zich thuis voelen aan boord – een echt “home-away-from-home”-ervaring op het water.

Laat ons je meenemen en de wereld laten zien op de manier van Variety Cruises.

Zomer 2025 – Beschikbare bestemmingen:

Griekenland

Tahiti & Frans-Polynesië

Seychellen

Italië & Malta

Adriatische Zee

Waarom je dit niet wilt missen:

Kortingen tot wel 75%

Je reisgenoot profiteert van dezelfde korting

Dé kans om zelf de meerwaarde van kleinschalig cruisen te ervaren

Aanmelden?

Stuur een e-mail naar info@ycconline.com met:

De gewenste cruise

Een bewijs van jouw werkzaamheden in de reisbranche

Let op: het aantal saterooms is beperkt – dus wees er snel bij!

Voor meer informatie over de cruises: www.varietycruises.com.