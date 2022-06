“Ze hebben iedereen in de reiswereld gefopt”

Deel dit artikel

“Het is juridisch juist, maar moreel verwerpelijk. Jan (Henne De Dijn, red.) en Marije (Haeck, red.) zijn met een (boekhoudkundig) trucje aan de IE-rechten gekomen, ze hebben er geen cent voor betaald, en hebben iedereen in de reiswereld gefopt”, dat zegt Hendrik Noorderhaven (CEO EUclaim) in Travelpro #5 op het nieuws dat de oud-eigenaren van D-reizen € 450.000 krijgen voor de IE-rechten.

“De curatoren hebben ingezien dat ze een hoger beroep waarschijnlijk zouden verliezen wat betreft de IE-rechten. Het is volgens mij een tactische move van ze geweest. Je leest in het nieuwste verslag ook dat zij zich focussen op belangrijkere zaken. Er is € 40 miljoen verdwenen en de curatoren gaan daar nu serieus met meneer en mevrouw over praten. Bedenk goed dat D-RT van de bedrijven met de hoogste NOW-aanvragen in die periode de nummer 15 was, dus die € 40 miljoen is niet opgegaan aan salarissen. In het jaarverslag van de KVK schrijft de accountant al dat D-RT geen toekomst meer heeft, maar op dat moment zat er nog wel een heleboel geld in. Jan en Marije hebben het afgeschoven op de vouchers, maar een heleboel bedrijven hebben die betaald, maar veel consumenten hebben het geld nooit ontvangen.”

Daarnaast zegt Noorderhaven dat EUclaim van elf (D-reizen, red.) kantoren, verspreid door heel Nederland, klachten heeft gekregen over het omzetten van vliegtickets naar pakketten. “Dat moet wel een opdracht zijn geweest van hogerhand. Daarnaast is er ontzettend veel geld betaald voor een niet werkend systeem. Drie keer een kwartaalbedrag van € 1,5 miljoen, voor een systeem dat nooit heeft gedraaid. Ik denk dat ze er, met alles wat er is gebeurd, niet mee wegkomen. Ik denk dat de curatoren nog niet klaar zijn met Jan en Marije. Er zit maar een paar maanden tussen koop en faillissement, er is € 40 miljoen weg en tal van bedrijven hebben schade opgelopen, dat zijn de curatoren grondig aan het onderzoeken.”

Author Arjen Lutgendorff