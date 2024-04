Sunny Cars lanceert een nieuwe actie! En wel een hele bijzondere. De autohuurspecialist leent deze zomer zijn VW T-Roc Cabrio uit aan vijf reisagenten. Zie jij jezelf al rijden met open dak en de zon op je gezicht? Start your engine, vanaf maandag 8 april gaat de boekingsactie van start!

Vanaf 8 april t/m 16 juni wordt er elke 2 weken een foto gedeeld op de Facebookpagina van het Sunny Cars salesteam en in de nieuwsbrief. Ben je nog geen lid? Meld je dan nu nog snel aan! Want raad jij waar de T-Roc staat? Dan maak je kans op het weekendje cabrio rijden. Om in aanmerking te komen, hoef je naast het raden van de bestemming nog maar 1 ding te doen. Dat is minimaal 2 huurauto’s reserveren in de actieperiode. Dat is makkelijk instappen, toch? En win je niet, dan starten we na twee weken weer vanaf pole en gaat de nieuwe race van start. Er zijn in totaal 5 actierondes.

Aandacht

“De Sunny Car trekt op de weg al veel de aandacht, maar ook op de beurzen waar wij deel aan nemen”, vertelt Fieneke van Heusden-Bosters (Accountmanager Retail & ZRA’s). “Regelmatig kregen wij de vraag of deze auto ook te huur is. Dat is hij helaas niet, maar genoeg reden voor ons om er een leuke campagne omheen te bedenken.”

Iedereen mag meedoen

Deelname is voor iedereen die Sunny Cars verkoopt, of je nu werkt als reisagent, in de zakelijke tak van de branche of bij een touroperator. De enige voorwaarde is dat je woonachtig bent in Nederland en dat je in het bezit moet zijn van een Nederlands rijbewijs. Ga jij er met de winst van door? Met een gratis tankpas kun je in de zomermaanden (juni, juli en augustus) een weekendje all-inclusive genieten in de Sunny T-Roc.