Disneyland Paris had meer verrassingen in petto vandaag en onthulde een ultramodern robot van Olaf, de geliefde sneeuwman uit Frozen.

Deze Olaf is ontwikkeld door Walt Disney Imagineering Research & Development in nauwe samenwerking met Disney Live Entertainment and Walt Disney Animation Studios. Olaf is te zien in de show in Arendelle Bay in World of Frozen, de nieuwe meeslepende wereld die binnenkort naar Disney Adventure World in Disneyland Paris komt, en tijdens speciale optredens voor beperkte tijd in World of Frozen in het Hongkong Disneyland Resort.

Bekijk hieronder de beelden van Olaf tijdens de persconferentie.