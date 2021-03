Zo meld je je aan voor de 8-daagse vakantiepilot Rhodos (all inclusive)

Als onderdeel van de overheidspilot ‘Veilig en verantwoord reizen tijdens corona’ hebben Sunweb en Transavia groen licht gekregen voor een vakantiepilot naar Rhodos. Deze vakantiepilot is een eerste stap naar perspectief om Nederlanders dit zomerseizoen weer mooie vakanties te kunnen bezorgen. Het doel van de vakantiepilot is om nieuwe (gedrags-)inzichten te verkrijgen en data te verzamelen onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord op vakantie kunnen gaan. Weten waar je je moet aanmelden? Lees dan verder.

Aanmelden voor de pilot

Geïnteresseerden die smachten naar een zonnige vakantie kunnen zich vanaf woensdag 24 maart 18.00 uur aanmelden via Sunweb.nl . Op basis van alle aanmeldingen selecteert Sunweb handmatig de 189 vakantiegangers die voldoen aan de door de Nederlandse overheid gestelde criteria voor de doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar, met uitsluiting van hoge risicopatiënten. De geselecteerde gasten worden vervolgens persoonlijk telefonisch benaderd door Sunweb om alle informatie en richtlijnen door te spreken.

Samen met brancheorganisatie ANVR treffen de organisaties al geruime tijd voorbereidingen voor de eerste vakantiepilot op 12 april naar het Griekse eiland Rhodos. De vakantie bestaat uit een achtdaagse all-inclusive pakketreis naar Rhodos, uitgevoerd door Sunweb en Transavia. Frank van Oostdam, directeur ANVR, spreekt zijn vertrouwen uit over de uitkomst van deze pilot: ‘Nederlanders staan te trappelen om weer in het buitenland op vakantie te gaan en reisorganisaties op hun beurt ook om die reizen te verzorgen. Maar het moet wel veilig en coronaproof. Ik heb het volle vertrouwen dat dit initiatief zal aantonen dat je via je reisorganisatie onbezorgd en veilig vakantie kunt vieren.’

In een vakantiebubbel

Tijdens de vakantiepilot vieren de reizigers hun vakantie in een ‘bubbel’ in het luxe resort Hotel Mitsis Grand Beach. Dit resort wordt exclusief voor de vakantiegangers opengesteld, wat betekent dat er geen andere gasten aanwezig zijn naast het hotelpersoneel. Alle faciliteiten op het resort zijn open om een volledige vakantie-ervaring te garanderen. Naast het opvolgen van de bestaande coronamaatregelen, mogen de vakantiegangers het resort niet verlaten tijdens hun vakantie. Gedurende het zoeken en boeken, maar ook voor, tijdens en na de reis staan alle vakantiegangers in nauw contact met reisorganisatie Sunweb. Reizigers dienen voorafgaand aan de reis een coronatest af te nemen en bij het inchecken in het hotel een negatieve PCR-test te overhandigen. Voorafgaand aan de terugreis wordt er wederom een PCR-test in het hotel afgenomen en dienen de vakantiegangers bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan, waarbij op dag vijf een nieuwe PCR-test wordt afgenomen.

Vertrouwen

Mattijs ten Brink, CEO van Sunweb Group: “Vanzelfsprekend ben ik verheugd met het lichtpuntje van de vakantiepilot. De reisbranche snakt naar een concrete datum om weer te kunnen reizen. Vakanties staan bij iedereen hoog op het verlanglijstje en de behoefte aan vakanties wordt alleen maar groter. Vakanties zijn hét moment om op te laden, tot rust te komen en je hectische leven even op pauze te zetten. Daarom vinden wij dat iedereen een fijne vakantie verdient. Ik blijf erop vertrouwen dat we daarom binnenkort weer op vakantie kunnen gaan.” Marcel de Nooijer, CEO van Transavia voegt toe: ‘Wij zijn blij dat we in deze tijd ons ‘steentje’ kunnen bijdragen om te zorgen dat we in de reissector ervaring opdoen en door samenwerking kunnen leren om een positieve draai te geven aan deze ingrijpende periode. Met de ANVR, Corendon, TUI én Sunweb kunnen we met deze vakantiepilot voor vakantiereizen waardevolle data verzamelen, zodat we met elkaar snel veilig op vakantie gaan weer mogelijk maken. En als vanzelfsprekend worden deze inzichten gedeeld met de hele sector zodat alle partners in de reisbranche hiervan gebruik kunnen maken. Samen willen we niets liever dan de hele sector en alle Nederlanders die weer op reis willen een goed perspectief bieden.’

Succes van de pilot

De vakantiepilot is succesvol wanneer het aantal besmettingen nihil is en waardevolle data en inzichten worden verkregen onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord op vakantie kunnen gaan. Dit betekent overigens niet dat reisbeperkingen als gevolg van een laag aantal besmettingen ook per definitie versoepeld kunnen gaan worden. De vakantiepilot wordt alleen uitgevoerd als dit veilig wordt geacht door het RIVM. De overheid kan te allen tijde op de noodknop drukken als er sprake is van extreem veel besmettingen of signalen over zorgwekkende varianten op de plek van bestemming. De vakantiepilot wordt dan geannuleerd. De vakantiepilot van Sunweb en Transavia wordt geëvalueerd door een onafhankelijk bureau.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.