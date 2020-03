“De corona-pandemie houdt mensen over de hele wereld bezig en beperkt onze vrijheden op alle gebieden van het leven. De wereld bevindt zich in een uitzonderlijke situatie, met inbegrip van TUI”, aldus Fritz Joussen (CEO TUI Group).

Joussen: “Weken van onzekerheid liggen voor ons. De maatregelen die nu door regeringen worden genomen, waren voorheen ondenkbaar en hun wereldwijde impact is ongekend. Een paar dagen geleden had niemand zich kunnen voorstellen dat de overheid ons sociale en economische leven op zo’n grote schaal zou beperken. Nu is het aan ons allemaal om voor elkaar op te komen. De mensen moeten over de nationale grenzen heen samenwerken en resoluut optreden om de pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden – ook al betekent dit beperkingen voor alle individuen. Het toerisme heeft vooral te lijden onder de gevolgen van de pandemie. In bijna elk land ter wereld zijn er reisbeperkingen opgelegd. Het merendeel van onze collega’s werkt vanuit huis vanwege nationale eisen. Desalniettemin houden we alle werkprocessen in stand. De TUI-teams werken nu elke dag met volle energie aan het terugbrengen van vakantiegangers naar hun thuisland.”

Vakantiedromen

“Het is nu niet het moment om de wereld rond te reizen. Maar één ding is zeker: het verlangen van mensen om te reizen zal altijd sterk zijn. Deze uitzonderlijke situatie zal mensen niet hinderen bij het plezier om nieuwe dingen te ontdekken en hun eigen horizon te verbreden door te reizen. Zodra de crisissituatie weer normaal is, zal TUI er klaar voor zijn. Dan kunnen we doen waar we goed in zijn: Het vervullen van vakantiedromen voor miljoenen gasten. Voorlopig zijn we genoodzaakt om onze activiteiten grotendeels op te schorten. En we hebben onmiddellijk een aantal maatregelen in gang gezet in alle onderdelen van het bedrijf. Ik ben me ervan bewust dat dit gevolgen heeft voor al onze medewerkers”, vervolgt Joussen.

20 miljoen trouwe klanten

“Onze onderneming bevindt zich in een gezonde en duurzame positie en heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld in termen van omzet en resultaat. We hebben de meest succesvolle merken en producten. We hebben meer dan 20 miljoen trouwe klanten. We hebben het beste team in de branche. We zijn dus goed gepositioneerd voor de lange termijn, zodat we dan weer op volle toeren kunnen draaien. Ik ben ervan overtuigd dat mensen na een fase van beperkingen en isolement meer dan ooit blij zullen zijn om weer op vakantie te gaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie grote inzet. De TUI-familie staat samen sterk en we werken de klok rond om onze gasten terug te brengen naar hun thuisland en om de impact van de corona-pandemie op het bedrijf tot een minimum te beperken. We kijken ernaar uit om gasten te verwelkomen aan boord van onze cruiseschepen en vliegtuigen, en binnenkort ook weer in onze hotels en resorts. Blijf gezond!”

