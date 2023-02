Zoover: Frankrijk weer populairste vakantieland

Deel dit artikel

Frankrijk is dit jaar weer verreweg het populairste vakantieland onder Nederlanders. Nederland was tijdens de coronajaren het populairst, maar komt nu na Spanje op de derde plaats. Hoewel vakanties dit jaar gemiddeld 200 euro duurder zijn geworden, blijft het aantal boekingen records breken. In de eerste twee maanden werden 2,5 keer zoveel vakanties geboekt als in dezelfde periode vorig jaar, toen de laatste coronabeperkingen pas in maart vervielen.

Dat blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor. De review- en boekingssite kan aan de hand van 30 miljoen jaarlijkse bezoekers, ruim 3,8 miljoen reviews, 1 miljoen accommodaties en 12.000 pakketreizen van alle aanbieders een nauwkeurige analyse maken van het zoek- en boekgedrag van de Nederlandse vakantieganger.

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 en voor een deel ook nog begin 2022 zochten Nederlanders vooral naar vakanties in eigen land. Voor corona was Frankrijk het populairst en dat is dit jaar opnieuw zo. De afgelopen maanden zochten bijna twee keer zoveel Nederlanders naar een vakantie in Frankrijk als naar een bestemming in eigen land. Spanje staat op een stevige tweede plek, nog voor Nederland, blijkt uit de zoekdata. ,,Frankrijk heeft heel veel campings en autobestemmingen en blijft voor Nederlanders het kampeerland bij uitstek. Nu we allemaal weer op vakantie kunnen is het land weer ouderwets populair”, zegt Sterre Hoek van Zoover.

Naast Frankrijk en Spanje zijn Griekenland, Italië en Turkije dit jaar populaire bestemmingen. Dat is terug te zien in het boekgedrag van vliegvakanties. Hier staat Spanje met een aandeel van 35,6% bovenaan, gevolgd door Griekenland (23,86%), Turkije (23,58%) en Egypte (9,97%). Vooral de Turkse Rivièra, de Griekse eilanden Kreta, Kos en Rhodos, het Spaanse Mallorca en de Canarische Eilanden en Hurghada zijn populair.

Het aantal boekingen in het vroegboekseizoen steeg ten opzichte van vorig jaar met 254,4%. Begin dit jaar boekten Nederlanders vooral een vliegreis in de meivakantie. In de laatste weken leggen de meesten hun zomervakantie vast. Dat aandeel zal vanaf nu alleen maar toenemen. ,,Nu corona voorbij is kunnen we weer boeken. Mensen willen de vakantie voor de beste prijs en willen niet buiten de boot vallen voor de accommodatie die ze hebben uitgekozen. Vandaar dat ze er vroeg bij zijn”, verklaart Hoek.

De gemiddelde reissom die vakantiegangers uitgeven is in vergelijking met vorig jaar fors gestegen. In de eerste maanden van 2022 betaalden Nederlanders gemiddeld 1949 euro voor hun reis. Dit jaar is dat 2179 euro. Geboekte vakanties in Spanje, Griekenland en Turkije liggen dicht bij dit gemiddelde. Egypte is wat duurder, maar dat komt omdat veel mensen daar een all-inclusive vakantie boeken.

In 2019, voor corona, lag de gemiddelde reissom nog op 1647 euro, dus zijn de reissommen in vier jaar tijd met ruim 32 procent gestegen. Volgens Zoover heeft dat onder meer te maken met de hogere brandstofprijzen, inflatie en andere crises na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Auteur Arjen Lutgendorff