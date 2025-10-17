Wie denkt aan avontuur, denkt aan buiten zijn. En wie aan buiten denkt, komt al snel uit bij Zwerfkei Buitensport. De specialist uit Woerden sluit zich aan bij het Vakantie Festival, dat van 5 t/m 7 februari 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Daarmee krijgt het festival een naam erbij die voor veel reizigers synoniem staat met kwaliteit, kennis en liefde voor het buitenleven.

Marjolein van Koningsbrugge-van Gent, manager van Zwerfkei, vertelt waarom het bedrijf voor deelname kiest: “Zwerfkei bestaat al sinds 1984 en is meer dan een winkel. Het is een ontmoetingsplek voor mensen met een passie voor avontuur. Op het Vakantie Festival willen we bezoekers laten ervaren hoe belangrijk het juiste materiaal is voor hun reis, maar vooral hoe mooi het is om buiten te zijn. Van een meerdaagse trekking tot een weekend kamperen dichter bij huis: jouw ongelooflijke avontuur begint bij Zwerfkei.”

Active & Outdoor

Frits Kuijper, mede-oprichter van het Vakantie Festival, is enthousiast over de deelname: “Zwerfkei past perfect in onze Active & Outdoor Area. Ze brengen ervaring, advies en een aanstekelijke liefde voor avontuur mee. Het is precies die passie die bezoekers raakt en inspireert om zelf op pad te gaan.”

Outdoorproducten

T.J. van Apeldoorn, mede-oprichter van het Vakantie Festival, vult aan: “Ons doel is om reizen te laten voelen, niet alleen als een bestemming, maar als een ervaring die begint bij de voorbereiding. Zwerfkei versterkt dat verhaal. Hun kennis van outdoorproducten en hun persoonlijke benadering maken het festival completer en relevanter voor de moderne reiziger.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.