333travel lanceert virtuele reisassistent

Verre reizen specialist 333travel lanceert vandaag de virtuele reisassistent ‘Joy’, dat heeft de touroperator aan TravelPro laten weten. “Elke klant wordt persoonlijk gebeld om de reiswensen te bespreken waarna een vrijblijvend digitaal reisvoorstel wordt verstuurd. Het liefst zouden we onze klanten 24 uur per dag persoonlijk willen bedienen. Om onze service ook buiten kantooruren te kunnen leveren hebben we de virtuele reisassistent ‘Joy’ ontwikkeld”, aldus Frangken Tuhumena (CEO 333travel).

Joy kan op vele vragen antwoorden en verwijst met linkjes ook door naar informatie op de uitgebreide en vernieuwde 333travel website. Frangken: “Zes maanden hebben we getest met onze virtuele reisassistent Joy en dit heeft ons vele inzichten gegeven over het gedrag van onze reizigers. Onze doelstelling is om buiten kantooruren nog meer klanten te kunnen bedienen, waarna wij persoonlijk telefonisch contact zoeken met de klant. Via Joy kan men onder meer een gedetailleerde offerteaanvraag doen en zal deze direct tijdens kantooruren worden verwerkt”.

Sinds de overname van 333travel door Tuhumena, een kleine twee jaar geleden, werkt 333travel met het gehele team naar 333travel 3.0. Na het ontwikkelen van het eigen backoffice systeem en de lancering van een compleet vernieuwde website is de lancering van de virtuele reis assistent een volgende stap om 333travel verder te laten groeien.

