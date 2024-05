Air Europa heeft in 2023 een omzet van meer dan € 2,75 miljard gerealiseerd, een stijging van 18,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei overtreft de cijfers van 2019.

Air Europa vervoerde in 2023 meer dan 11,7 miljoen passagiers met een gemiddelde bezettingsgraad van 82%. Deze resultaten stellen het bedrijf in staat om vroegtijdig meer dan de helft van een lening van € 141 miljoen, verkregen met de garantie van het Instituto de Crédito Oficial (ICO) in 2020, terug te betalen. De resterende terugbetaling staat gepland voor augustus.

Operationele groei en uitbreiding

De sterke vraag van klanten in 2023, gecombineerd met operationele optimalisatie, heeft Air Europa in staat gesteld haar activiteiten te consolideren en uitbreidingsdoelen te handhaven. In het eerste kwartaal van 2024 bleef de positieve trend voortduren met een omzet van €583 miljoen, 8,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Voorzitter en CEO Juan José Hidalgo verklaarde: “De uitstekende resultaten versterken de levensvatbaarheid van Air Europa.”

Strategische planning en innovatie

Air Europa blijft inzetten op haar strategisch plan 2024-2026, dat duurzaamheid, efficiëntie, innovatie en klantenservice als pijlers van groei beschouwt. De luchtvaartmaatschappij zal haar vloot uitbreiden met vier nieuwe Boeing 787 Dreamliners en de nieuwe Globalia Maintenance-hangar op de luchthaven Madrid-Barajas in gebruik nemen.

Daarnaast investeert Air Europa in training en ontwikkeling van haar personeel. In samenwerking met CAE zijn nieuwe Boeing 737 en 787 simulators in Madrid geïnstalleerd voor de training van bijna 800 piloten en 2000 cabinepersoneelsleden per jaar. Verder is het +Air Data Academy-initiatief gestart om alle medewerkers te trainen in data-analyse en kunstmatige intelligentie.

Duurzaamheidsinitiatieven

Duurzaamheid is een fundamenteel onderdeel van Air Europa’s strategie. Het Vuelo 2030-project omvat meer dan 45 initiatieven om echte duurzaamheid te bereiken. De luchtvaartmaatschappij heeft ook overeenkomsten gesloten met Cepsa en Repsol om het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) te garanderen voor vluchten naar onder andere Havana en Buenos Aires.

Air Europa heeft ook een overeenkomst met de hogesnelheidstreinoperator iryo, waardoor klanten met één reservering zowel trein- als vliegtickets kunnen boeken, wat bijdraagt aan efficiënter en duurzamer vervoer op korte afstanden.

Toekomstperspectieven

De focus blijft volgens de airline liggen op het verhogen van de operationele efficiëntie, het uitbreiden van het routenetwerk en het versterken van de klantgerichte benadering. Richard Clark, algemeen directeur van Air Europa, benadrukte: “We hebben onze vloot gestandaardiseerd met de meest geavanceerde Boeing-modellen, wat ons in staat stelt om operaties te optimaliseren en de winstgevendheid, efficiëntie en servicekwaliteit in balans te brengen.”