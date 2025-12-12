Airtrade Toer Business CV, het samenwerkingsverband tussen Toer Business en Airtrade Holland, bestaat al weer 30 jaar. Volgens het bedrijf blijkt het daarmee een van de meest succesvolle inkoopverbanden binnen de reisbranche op het gebied van IATA-samenwerking.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stonden Werner van Disseldorp, directeur Toer Business, en Jeroen Martron, CEO Airtrade, stil bij dit bijzondere jubileum. Volgens beiden is het langdurige succes te danken aan de continue doorontwikkeling, focus op kwaliteit betrouwbaarheid en uitstekende customer service richting aangesloten partners.

Daarnaast werd bekendgemaakt dat Travelstore lid is geworden van Airtrade Toer Business CV. Met deze toetreding wordt het samenwerkingsverband verder versterkt door uitbreiding van expertise en partnerschap binnen de reisbranche. Ter ere van het jubileum ontvingen alle aanwezige aandeelhouders een fles champagne, gevolgd door een borrel.